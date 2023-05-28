الأحد 28 مايو 2023
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فيديو

هل يظهر وباء جديد بعد كورونا، مستشار الرئيس للصحة يجيب (فيديو)

وباء جديد بعد كورونا،
وباء جديد بعد كورونا، فيتو

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، علي تحذير منظمة الصحة العالمية من ظهور وباء جديد بعد كورونا.

 

تحذير من ظهور وباء جديد

وقال "عوض تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"يجب أن يكون هناك حذر مستمر أو وقاية مستمرة في حال ظهور وباء جديد".
 

تحذير منظمة الصحة العالمية

وأضاف:"منظمة الصحة العالمية عندما ألغت حالة الطوارئ الخاصة بكورونا وجهت بضرورة الحذر والحصول علي التطعيمات اللازمة لأن الوباء بالفعل لم ينته".
 

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احتمالية ظهور وباء جديد

وأشار:"الفيروسات التنفسية كثيرة وبعدما ظهر كورونا قد يظهر وباء اَخر، وهناك دائما احتمالية لظهور وباء جديد".
 

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء خطير قادم

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وحذرت منظمة الصحة العالمية، رسميا، من حدوث وباء جديد قريبا ما يستلزم إجراء "الإصلاحات اللازمة" بمختلف الدول؛ استعدادا للوباء المحتمل.

الصحة العالمية تحذر من وباء جديد 
ورأى تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه لا يمكن تأجيل إجراء الإصلاحات اللازمة، مضيفا: "الوباء القادم من المرجح أن يحدث قريبا.

وقال جيبريسوس في خطاب خلال الجمعية العمومية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة: "إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟"

وتتزامن الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر 10 أيام في جنيف، مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة.

ومن المقرر أن تتطرق الاجتماعات للعديد من التحديات الصحية العالمية، من بينها اجتماع مهم هذا الأسبوع يتطرق لقضية الأوبئة.

وقال تيدروس: "التزام هذا الجيل باتفاق يتعلق بالأوبئة أمر مهم، لأن هذا الجيل هو الذي اختبر مدى فظاعة فيروس صغير.

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كورونا منظمة الصحة العالمية ظهور وباء جديد حقيقة ظهور وباء جديد بعد كورونا مستشار الرئيس للصحة محمد عوض تاج الدين الدكتور محمد عوض تاج الدين

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