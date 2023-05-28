الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

قوات الإنقاذ النهري بالمنيا تنتشل جثتين لشابين

قوات الإنقاذ النهري
قوات الإنقاذ النهري بالمنيا تنتشل جثتين لشابين، فيتو

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا جثتين لشابين، أحدهما  من نهر النيل، والثاني من داخل ترعة بردنوها بمركز مطاي، حيث أفادت التحريات الأولية غرقه أثناء الاستحمام.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثة غريق من داخل المجري المائي لنهر النيل أمام مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وإجراء التحريات الأولية تبين انتشال جثة "كرم مبارك سعيد" 18 عاما، مقيم بمركز دشنا في محافظة قنا، وتم نقلها إلي مشرحة مستشفي ملوي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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كما تلقي مأمور مركز شرطة مطاي، بلاغا بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة "عزت يونان عزيز" 18 عاما، من داخل ترعة قرية بردنوها.


بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن الشاب يقيم بقرية سيلا، وقد غرق أثناء الاستحمام داخل ترعة قرية بردنوها هربا من الحر، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

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