حي العجمي يزيل لافتة لزوجة تصالح زوجها بسبب خروجها على القيم (صور)

أزال حي العجمي غرب الإسكندرية برئاسة هدي أبوكليلة، لافتة أثارت الجدل في منطقة البيطاش بالقرب من ديوان الحي، وهي لافتة لزوجة تصالح زوجها، قامت بتعليقها في وسط الشارع الرئيسي بحروف أولي من اسمها واسم زوجها، حيث اعتبرها أهالي المنطقة خروجا على القيم والعادات والتقاليد للمنطقة القبلية.

وفوجئ أهالي العجمي البيطاش، بتعليق لافتة ضخمة في بداية الشارع الرئيسي، وتحمل مناشدة من زوجة لزوجها حتي يصالحها ويعود إليها ويسامحها، وهو أمر اثار استغراب الأهالي خاصة انه من المعروف عن المنطقة انها قبلية وتقطنها عائلات بدوية وصعايدة، وسرعان ما انتشرت علي صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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وجاء في اللافتة:《فروسا قلبي، متزعلش مني ماقدرش علي زعلك، وصالح صالح ياكتكوت، أوعي تخاصم ألا تموت بعد الشر عليك طبعا، وقاعدة قاعدة علي قلبك، انت روحي روحي و نور عيني، انت عارف مش حقولك علشان الرقابة، بحبك صالح بقي وحروف f،sh》

وهو ما أدي لإبلاغ الأهالي حي العجمي لإزالة اللافتة التي اعتبروها مسيئة للقيم والمبادئ وخروجا عن المألوف.

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