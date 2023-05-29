تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة ومغفرة الذنوب ومحبة الله

تفسير حلم الوضوء فى المنام، جعل الإسلام للصلاة مكانة عظيمة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والوضوء الصحيح هو شرط من شروط صحة الصلاة وكثير من العبادات التي يتقرّب بها العبد إلى الله تعالى فالوضوء بدونه لا تصح الصلاة فهو ركن أساسي من أركان الصلاة ولذلك يجب على المسلم أن يتوضأ قبل أن يصلي حتى تقبل صلاته ويعد الوضوء الركن الأساسي بعد الطهارة وإن غسل الفرد ليديه وأنفه وفمه ووجه وذراعيه وقدميه بماء نظيف وبشكل متكرر خلال اليوم يساعد على الحفاظ على نظافة الجسد ويسهم في إزالة الأوساخ والجراثيم فكل من الجلد والفم والأنف يوفر بيئة جيدة لعيش وتكاثر البكتيريا وهنا لا بدّ من التذكير بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون للحد من خطر الإصابة بالأمراض هذا في الواقع أما في الأحلام فله العديد من التفسيرات المختلفة.

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تفسير حلم الضوء في المنام لـ ابن سيرين

قال ابن سيرين إن من رأى أنه يتوضأ في المنام وضوءا كاملا، فهذه بشرى خير يحملها الحلم لمن يرى ذلك.. ودليل على التوبة الصادقة، ومغفرة الذنوب ومحبة الله تعالى.. أما رؤية الوضوء بماء عكر غير طهور، فدليل على وجود حرمانية في الأعمال التي يحلم بها صاحب الحلم.

ومن يرى في المنام أنه يتوضأ.. ولكنه لم يكمل الوضوء دلَّ ذلك على وجود حاجة لكنه لن يبلغها.. أما في حال إكمال الوضوء حتى النهاية، فإن هذا يدل على قضاء الحاجة.

ومن يرى أنه يتوضأ مع مجموعة من الناس، فإنه يجد شيئًا كان ضائعا منه أو سُرِق منه.

ومن يرى في المنام أنه يتوضأ بشيء غير الماء، دل ذلك على أنه يقوم بجهد لإتمام عمل ولكنه لا يتم.

تفسير حلم الوضوء في منام الرجل

إذا رأى الرجل في المنام أنه يصلي دون وضوء دل ذلك على فشل التجارة إذا كان تاجرا، وإذا كان صاحب منصب أو جاه سوف يفقدها، ولن يقف بجواره أحد.

وإذا رأى أنه يصلي لكن في مكان غير محمود، دل ذلك على الحيرة في الأمور، وعدم القدرة على اتمامها. وإذا رأى في المنام أنه يتوضأ في الحمام أو السوق، دل ذلك على غضب الله عز وجل، وعدم رضاه على أفعال هذا الرجل أو المرأة.

وإذا رأى الرجل في المنام أنه يتوضأ بجوار رأس أحد أصدقائه أو أقاربه، دل ذلك على أنه سوف يرث من هؤلاء الأشخاص.

وإذا رأى الرجل في المنام أنه يتوضأ ويُتم الوضوء بماء طهور حتى تمام الوضوء، دل ذلك على أن هذا الشخص سيفرج الله له كربه، أو يقضي دينه، أو يغفر له سيئاته، أو يشفيه الله من مرضه، وإذا كان خائفا أمن من خوفه، أو زوال الهم والحزن.

ومن رأى في الحلم أنه يتوضأ ولكن لم يكمل الوضوء، دل ذلك على أن هناك أمرا يقوم به ولن يكتمل.

ومن يرى في المنام أنه يتوضأ بماء ساخن دل ذلك على أن هناك مرض سيبتلى به، أو شر يطوله، أو أذى، أو يبتلى بالهم والحزن.

تفسير حلم الضوء في منام المتزوجة

وإذا رأت المتزوجة في المنام أنها تتوضأ بماء غير نظيف، دل ذلك على أن الزوج يقوم بعمل غير حلال.

تفسير حلم الضوء في منام العزباء

وإذا كانت العزباء مخطوبة ورأت في المنام أنها تتوضأ حتى غسل الأرجل، بماء نقي صافٍ، دل ذلك على إتمام خطبتها، أو إتمام شيء تفكر به، الوضوء خير أو يزيل الله به الهم والكرب ويقضي الدين.

تفسير حلم الوضوء في منام الحامل

إذا رأت الحامل أو المتزوجة في المنام أنها أتمت وضوءها للنهاية بماء طهور، دل ذلك على الكثير من الخير.. ربما ولادة سهلة ويسيرة، وتفريج الهموم والأحزان، وتكفير الذنوب والمعاصي.. والله أعلم.