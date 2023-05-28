الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على ليدز يونايتد بهدف في الشوط الأول

توتنهام يتقدم على
توتنهام يتقدم على ليدز بهدف في الشوط الأول، فيتو

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق توتنهام على نظيره ليدز يونايتد بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على إيلاند رود، ضمن الجولة الـ 38 والأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

بدأ توتنهام بضغط مكثف بهدف تحقيق الفوز من أجل التمسك بحلم التأهل إلى منافسات دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، في حالة الفوز بشرط مع خسارة أستون فيلا في الجولة نفسها أمام برايتون.

 

وفي الدقيقة الثانية نجح هاري كين في إحراز هدف التقدم لفريق توتنهام، ليتراجع بعدها لاعبو توتنهام،فيما نشط لاعبو ليدز يونايتد بهدف تعديل النتيجة وعودة أملهم في البقاء ببطولة الدوري الإنجليزي.

 

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ترتيب توتنهام وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويحتل توتنهام حاليًا المركز الثامن برصيد 57 نقطة، في حين أن ليدز يونايتد يمتلك 31 نقطة في المركز التاسع عشر ويأمل البقاء في البطولة.

 

تشكيل توتنهام ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن المدير الفني المؤقت لفريق توتنهام، ريان ماسون، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد 

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: رويال، دافينسون سانشيز، لينجليه، بن ديفيز.

خط الوسط: بيدرو بورو، إيف بيسوما، سكايب، سون هيونج.

خط الهجوم: ديان كولوسفيسكي، هاري كين.

 

توتنهام يخسر من برينتفورد في الجولة الماضية 

وكان فريق توتنهام خسر على ملعبه في الجولة الماضية أمام برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف  في المباراة التى تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى 2022-2023

سيطر توتنهام علي مجريات الشوط الأول واستطاع هاري كين إحراز الهدف الأول للسبيرز في الدقيقة 8 من تمريرة كولسيفسكي وحاول توتنهام تعزيز النتيجة لكن دفاع برينتفورد كان في الموعد وأضاع مبيومو فرصة هدف محقق لبرينتفورد في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للسبيرز.

ومنذ الدقيقة الأولي في الشوط الثاني دخل برينتفورد ضاغطا علي توتنهام حتي أحرز هدف التعادل عن طريق مبيبمو في الدقيقة 50 وضاعف مبيمو النتيجة في الدقيقة 62 لتصبح النتيجة تقدم برينتفورد بهدفين مقابل هدف وفي الدقيقة 88  انهي يوان لاعب برينتفورد المباراة بهدف ثالث لفريقه في مرمي توتنهام.

 

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" أن مانشستر يونايتد لم ينه اهتمامه في ضم كين لكن مالك توتنهام دانييل ليفي ليس لديه نية في بيع اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن ليفي قال مازحا: "يونايتد يتعين عليه قتلي لضم كين".

وأكدت الصحيفة ان إريك تين هاج مدرب يونايتد مهووس بفكرة ضم كين ويضع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي كخطة بديلة له.

كما أن يونايتد يتابع مهاجم إنتراخت فرانكفورت راندال كولو مواني ولاعب أتالانتا رامسوس هويلاند ومن بنفيكا جونكالو راموس.

ويمتد تعاقد كين مع توتنام حتى صيف عام 2024.

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