نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة، تعرف على موعد اعتمادها رسميًا

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة الآن، ما زال عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور يبحث عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس، وذلك تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 – 2023.

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في الجيزة الآن

كما يبحث طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة وأولياء الأمور عن كيفية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2023 بعد الانتهاء من عقد الامتحانات ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة.

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الآن في الجيزة

ومن المقرر إعلان مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الجيزة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر إدخال رقم الجلوس، أو الدخول مباشرة إلى نتائج الشهادة الإعدادية من هنـــــــــا

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

وأوضحت انه لكي يتم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الدخول عبر الصفحة الرسمية للعلاقات العامة بالجيزة على الفيس بوك من هنـــــــــا

رابط نتيجتك لشهادة الإعدادية 2023 بالأسم الآن

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، واعتمادها رسميا من قبل اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

وقال مصدر مديرية التربية والتعليم بالجيزة في تصريحات خاصة لـ فيتو، إنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نهاية الأسبوع الجاري، موضحا أنه جاري الآن الانتهاء من عمليات تصحيح المواد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.