الأهلى، تفاصيل لقاء الخطيب مع فريق السلة

الأهلى، حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال فور وصولها إلى مطار القاهرة قادمة من رواندا، عقب الفوز ببطولة إفريقيا للأندية «BAL3»، والتأهل إلى كأس العالم للأندية أبطال القارات.

ورافق الخطيب كل من العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

تفاصيل لقاء الخطيب مع رجال سلة الأهلى

وأثنى رئيس الأهلي على الأداء المتميز الذي قدمه جميع عناصر الفريق على مدار مباريات البطولة، وصولًا إلى النهائي والتتويج باللقب الإفريقي عن جدارة واستحقاق.

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وأشاد الخطيب بالروح العالية للاعبين وإصرارهم على الفوز وإسعاد جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم قدموا صورة مشرفة للنادي.

ووجه رئيس الأهلي الشكر إلى كافة عناصر الفريق، مشددًا على أن التتويج بلقب البطولة الإفريقية للأندية يحمل الجميع مسئولية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد، وتقديم مستوى متميز، وتحقيق أفضل النتائج في ظل التحديات التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة.

محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

وقال محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في رواندا، إن تتويج الفريق بلقب بطولة إفريقيا للأندية جاء بفضل حالة الالتزام الكبيرة بين اللاعبين، والإصرار على حصد اللقب رغم صعوبة المنافسة.

وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وأظهروا رغبة كبيرة في الفوز باللقب، وهو ما تحقق في النهاية، ليحصد الفريق بطولة غالية تضاف إلى خزائن النادي، فضلًا عن حجز بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات.

وأشار سراج الدين إلى أن البطولة تمثل إنجازًا كبيرًا، وتؤكد أن الفريق يسير بالشكل الصحيح على طريق البطولات، بعد فوزهم بعدة ألقاب على المستوى المحلي.

وأضاف أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، يولي اهتمامًا كبيرًا بجميع فرق النادي، لتستمر في المنافسة على الألقاب في مختلف البطولات.

رجال سلة الأهلى يتوج بالبطولة الأفريقية

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، بطلا لبطولة دوري أبطال أفريقيا BAL 3 للموسم الحالي 2022-2023.

وحصد الأهلي لقب البطولة بعد الفوز على فريق ديوانية السنغالي بنتيجة (80-65) في نهائي البطولة الأفريقية BAL 3، المقامة حاليا في رواندا.

وقدم الأهلي أداء مميز خلال أحداث الشوطين الأول والثاني، ونجح في حسم الأمور لصالحه، بفضل خبرات لاعبيه ورؤية المدير الفني الإسباني أوجستي بوش

ووصل الأهلي لنهائي البطولة الأفريقية BAL 3، بعد الفوز على فريق استاد مالي بنتيجة (78-73)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن لقاءات الدور نصف النهائي.

وحقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، الفوز على فريق الطاقة الرواندي بنتيجة (94-77)، في ربع نهائي البطولة الأفريقية للأندية BAL 3 المقامة في رواندا.

نهائيات بطولة BAL 3

وتأهل للدور ربع النهائي 8 فرق هي، الأهلي والطاقة الرواندي وستاد مالي وكيب تاون الجنوب أفريقي ودوناس السنغالي وفيروفيارو الموزمبيقي وبيترو دي لواندا الأنجولي وأبيدجان الإيفواري.

وشملت منافسات الدور ربع النهائي المواجهات التالية:

الأهلي × الطاقة الرواندي - انتهت بفوز الأهلي

ستاد مالي × كيب تاون الجنوب أفريقي - انتهت بفوز ستاد مالي

ديوانس السنغالي × فيروفيارو الموزمبيقي - انتهت بفوز دوناس السنغالي

بيترو دي لواندا الأنجولي × أبيجان الإيفواري - انتهت بفوز بيترو دي لواندا الأنجولي