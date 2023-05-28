الأحد 28 مايو 2023
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ثقافة وفنون

ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف عن المكان المفضل لوالدها لكتابة أعماله

أسامة أنور عكاشة،
أسامة أنور عكاشة، فيتو

أسامة أنور عكاشة، كشفت الإذاعية نسرين أسامة أنور عكاشة، ابنة الكاتب الروائي والمؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة، في ذكرى رحيله، ذكرياتها مع والدها، قائلة إِنَّ أعماله الأقرب لوالدها هي الأقدم والتي كتبها في بداياته، وكانت هذه الأعمال الأقرب لفكره حتى وإن لم تكن هي الأشهر.

أضافت عكاشة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "dmc" وتقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور  والإعلامية سالي شاهين، أن هناك أعمالًا لوالدها أخذت الإقبال الجماهيري الكبير مثل مسلسل "ليالي الحلمية" و"الشهد والدموع"، وغيرها من الأعمال.

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المكان المفضل للكتابة

أشارت إلى أن المكان المفضل لوالدها لكتابة أعماله هي الإسكندرية، وكان في الأوقات التي لا يكتب فيها إما أن يحضر فعاليات ثقافية أو نقاشات مع أصدقائه أو يجلس مع العائلة نظرًا لأنه يحب جو المنزل، ودائما في حالة دردشة مع المحيطين.

 

تابعت: "في الوقت الذي يدردش فيه مع المحيطين يخزن طوال الوقت أشياء ويخلق دراما دون أن يشعر بذلك أحد، وعندما يحضر للعمل يجلس مع نفسه أكثر ويسرح مع نفسه ويتأمل ويجلس في مكتبه للتفكير بالعمل".

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