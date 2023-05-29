استعدادات البرلمان لمناقشة التعديلات التشريعية المقترحة من الأعلى للاستثمار.. اقتصادية مجلس النواب: حريصون على إنجاز التشريعات المطلوبة في أسرع وقت

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب استعداد المجلس لمناقشة التعديلات التشريعية المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى، مؤكدين أنهم بانتظار إحالتها للمجلس من الحكومة للبدء فى مناقشتها وإقرارها على الفور.

بداية يثمن النائب محمود الصعيدى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها ستحدث طفرة فى قطاع الاستثمار.

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وأوضح الصعيدى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى انتظار إحالة التعديلات التشريعية المتعلقة بتنفيذ تلك القرارات لاسيما التعديل الخاص بنص المادة رقم ٣٤ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، والذى يستهدف السماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة، بما يسهل إنشاء الاستثمارات فى هذا القطاع.

الرخصة الذهبية

وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات خاصة: اللجنة أيضًا فى انتظار التعديلات التشريعية المتعلقة بتعديل المواد رقم (٤٠) و(٤١) و(٤٢) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام ٢٠١٧ الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى التعديلات الخاصة بتسهيل تملك الأراضى، والتى من شأنها تشجيع المستثمرين، لا سيما أن ذلك الأمر كان يمثل عقبة كبيرة أمام المستثمرين.

وأضاف الصعيدى، أن اللجنة حريصة على إنجاز تلك التشريعات بشكل سريع، حتى تدور عجلة الاستثمار، ويتم استكمال الخطوات الجادة التى تستهدفها الدولة فى قطاع الإنتاج بمختلف المجالات، وتوقع الصعيدى إرسال التشريعات خلال الفترة المقبلة القريبة، لا سيما أن هناك اهتماما رئاسيا بها.

التوقيع الإلكترونى

ومن جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة فى انتظار التعديلات التشريعية المتعلقة بالتوقيع الإلكترونى التى تم الإعلان عنها، لتسهيل خطوات الاستثمار، فى ظل التحول الرقمى، مشيرا إلى أن الدولة تخطو خطوات جادة نحو منظومة التحول الإلكترونى.

وأضاف عمر فى تصريحات لـ«فيتو»، أن اللجنة مستعدة لأى تعديلات أخرى من شأنها تسهيل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدا بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، الصادرة مؤخرا، ووصفها بأنها تؤكد جدية الدولة فى دعم الاستثمار فى الفترة المقبلة.

آليات تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

أما النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أكد أنه سيتقدم بطلب مناقشة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن آليات تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، لضمان الإسراع فى تنفيذها على أرض الواقع.

وقال زين الدين، فى تصريحات لـ«فيتو»، إن القرارات مهمة جدا للغاية وتساهم فى النهوض بقطاع الاستثمارات بالبلاد، ومن شأنها فتح المجال أمام الاستثمارات فى مختلف المجالات، حيث تتضمن تلك القرارات حلولا واضحة ومحددة بمواعيد زمنية لمواجهة مختلف العقبات التى كانت تواجه المستثمرين.

وأضاف: القرارات تشجع المستثمرين فى مختلف القطاعات للبدء فى ضخ استثماراتهم وسط حالة من الاطمئنان والثقة فى جدية الدولة نحو تشجيعهم ومساندتهم، بالقضاء على البيروقراطية وباقى العقبات التى تواجههم.

وتابع: جزء من هذه القرارات يتعلق بوجود خطوات وتكاليف محددة وجدول زمنى لإجراءات تأسيس الشركات والحصول على الرخصة الذهبية، وكذلك تسهيل إجراءات تخصيص الأراضى وإقرار تسهيلات ضريبية، وإعداد التعديلات التشريعية اللازمة للقضاء على العقبات التى تواجه الاستثمار، وهو ما كان محل مناقشات ومطالبات.

وأضاف: الاستفادة من هذه القرارات، يتطلب سرعة تفعيلها على أرض الواقع باعتبارها علامة فارقة على طريق الاستثمارات بالبلاد.

وطالب زين الدين الحكومة بالإعلان عن خطتها لتفعيل تلك القرارات لاسيما التى تتعلق بإعداد التشريعات والدراسات وغيرها من الخطوات اللازمة.

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