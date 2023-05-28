الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

واقعة خطيرة داخل إحدى الصيدليات بمستشفى مدينة نصر التخصصي (فيديو)

مستشفي مدينة نصر
مستشفي مدينة نصر التخصصي، فيتو

في واقعة خطيرة داخل إحدى الصيدليات بمستشفى مدينة نصر التخصصي (رابعة سابقا)، حاول ( أ.ع) الاعتداء على الدكتور محمود مصطفي محمود المشارك في الصيدلية، كما هو موضح بالفيديو.

وكان الدكتور محمود مصطفي محمود المشارك في الصيدلية قد تقدم بخطابين الأول لرئيس مجلس إدارة مستشفى مدينة نصر التخصصي الدكتور أحمد سعفان والثاني للمشرف العام على المستشفى يحذر فيهما من تواجد (أ.ع) و(ع.ع) بالصيدلية بسبب وجود خلافات تضر بالعمل.

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وطالب الدكتور محمود مصطفي من رئيس مجلس إدارة مستشفي مدينة نصر التخصصي (رابعة سابقا) والمشرف العام على إدارة المستشفى عدم السماح للمذكورين من التواجد داخل الصيدلية لعدم الإضرار بالعمل لراحة المرضي وتنفيذ مهام عمل الصيدلية. 

الغريب في الأمر أن الأشخاص المذكورين ظلوا يمارسون عملهم بالصيدلية رغم أنهم ليست لهم صلة قانونية بالمكان وحاول أحدهما ويدعى (أ.ع) الاعتداء على الدكتور محمود مصطفي محمود المشارك في الصيدلية، كما هو موضح بالفيديو المرفق بالتقرير. 

وكان الدكتور محمود مصطفي محمود المشارك في الصيدلية المتواجدة داخل مستشفي مدينة نصر التخصصي (رابعة سابقا) قد حرر محضرا برقم (9470 لسنة 2023) يتهم فيها المدعو (أ.ع) بالسرقة، مما يؤكد وجود الخلافات التي تضر بمصلحة العمل والتي أدت إلى محاولة الاعتداء الموضحة في الفيديو. 

 

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