خدمات المصريين في الخارج، دليلك الكامل للاستفادة من الأوعية التأمينية، أبرزها خطوات الاشتراك

خدمات المصريين في الخارج، تحرص القيادة السياسية في مصر علي حقوق الجاليات المصرية في الخارج، لتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية.

وفي إطار ذلك جددت وزارة الهجرة دعوتها للجاليات المصرية بالخارج، للاستفادة من الأوعية والحزم التأمينية التي تطرحها والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتحرص وزارة الهجرة على دعم وزيادة الأوعية والحزم التأمينية الخاصة بالمصريين بالخارج، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك تلبية لاحتياجات ومطالب مواطنينا بالخارج التي ترد إلى وزارة الهجرة، والحرص على رعاية مصالحهم، بحيث تتناسب هذه الحزم مع مختلف الشرائح من المصريين بالخارج في دول الخليج العربي وأوروبا ودول أمريكا الشمالية، كما أن هناك عددا منهم يرغبون في تحويل تأميناتهم من الدول المقيمين بها إلى مصر.

وزيرة الهجرة، فيتو

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معاش شهري للمصريين في الخارج ومكافأة نهاية الخدمة

المصريين بالخارج مهتمون بالحصول على تأمين اجتماعي من خلال هيئة التأمينات، سواء غير الخاضعين للتأمينات في دول العمل حتي يستفيدوا من مكافآت نهاية الخدمة ومعاش شهري يضمن حياة كريمة عقب العودة من الخارج، أو من المؤمن عليهم بالخارج والراغبين في استكمال التأمين بالهيئة عقب عودتهم، أيا كان أماكن تواجدهم في العالم من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة للتعرف على تلك الأنظمة وكافة الإجراءات التأمينية المتاحة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي هنا

خطوات الاشتراك في الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج

وهناك عدة خطوات للاشتراك في الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج عبر موقع الهيئة وذلك من خلال الخطوات التالية:

_ طباعة طلب الاشتراك من هذا الرابط

_إرساله إلى مكتب تأمينات العاملين المصريين بالخارج (مكتب مصر) وعنوانه 3 شارع الألفي القاهرة

_في حالة وجود المصري بالخارج، داخل مصر يمكن التوجه مباشرة إلى مكتب تأمينات مصر والحصول على طلب الاشتراك

_وتستوفى البيانات وتستوفى بيانات طلب الاشتراك

_يتم اختيار قيمة الدخل الشهري الذي يؤدى على أساسه الاشتراكات من واقع جدول تحديد فئات الدخول الشهرية والذي يبدأ من 1400 جنيه إلى 9400 جنيه.

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المستندات اللازمة للاشتراك في الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج

وعن المستندات اللازمة للاشتراك في تلك الخدمات يرجي احضار المستندات التالية:

_صورة جواز السفر على أن يكون ساريًا

_ صورة موثقة من عقد العمل في الخارج أو مع المنظمة الدولية أو الإقليمية أو السفارة الأجنبية

_ صورة موثقة من عقد العمل على متن السفينة الأجنبية

_ صورة بطاقة الرقم القومي

_ صورة شهادة الميلاد المميكنة

_ تقرير اللياقة الطبية على أن تتم مطابقة الصور بمعرفة السفارة أو القنصلية المصرية.

وتم العمل خلال الفترة الماضية على تيسير آليات الاشتراك، وزيادة قيمة التأمينات، وتخفيض مدة استحقاق المعاش بعد اشتراك 10 سنوات، بدلا من 15 سنة، وإتاحة الاشتراك بمختلف العملات دون اشتراط العملة الأجنبية، وتحديد زيادة سنوية للمعاشات تصل إلى 15%، بجانب صرف منحة للوفاة ومصروفات الجنازة، وتعويضات إضافية في حالة العجز الكامل.

مزايا الوثيقة التامينية للمصريين في الخارج

في 1 يناير 2022 بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج وتضمنت مزايا تلك الوثيقة علي عدة مزايا وجاء ابزها:

- توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

‌- في حالة الوفاة بحادث: تلتزم مجمعة التأمين بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان، ويوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين.

- في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيها مصريًا.

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شروط التقديم علي الوثيقة التأمينية للمصريين في الخارج

كما تضمنت شروط التقديم علي تلك الوثيقة ما يلي:

- أن يكون الحد الأقصى للمؤمن عليه 65 عامًا.

- قسط التأمين بمبلغ ١٠٠ جنيه فقط في السنة.

- اخطار مجمعة التأمين عند وقوع حادث أو وفاة خلال 7 أيام.

- تقديم التقارير الطبية وشهادة الوفاة والمستندات المتعلقة بالحادث، وإذا لم يتم تقديمها بعذر غير مقبول سقط حقه في المطالبة بالتعويض.

خطوات الاشتراك في الوثيقة التأمينية للمصريين في الخارج

وعن طريقة الاشتراك فتضمنت ما يلي:

- الدخول عبر هذا الرابط

- تسجيل البيانات المطلوبة، ويتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل.

- ادخال البيانات الخاصة وسداد قسط التأمين، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر.

- الحصول على الوثيقة من مكتب تصاريح العمل.

ودعت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي كل مواطن مصري يعمل بالخارج ان يبادر بالاشتراك فى نظام التامين الاجتماعي بما يكفل له حياه كريمة او معاشا لاسرته من بعده يقيهم شر العوز وفقا لفئة دخل الاشتراك التي يختارها وتتناسب مع دخله.

ويمكن تلقي استفسارات المصريين في الخارج وكذلك مقترحاتهم عبر البريد الالكتروني من هنا

المستندات المطلوبة للحصول علي الوثيقة التأمينية للمصريين في الخارج

يتقدم المواطن المصري الذي يعمل خارج البلاد حال رغبته في الخضوع للتأمين الاجتماعي بالمستندت الآتية :

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق.

- ت​قرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- صورة المستند المثبت لبدء العمل أو النشاط الموجب للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتي:

صورة من جواز السفر على أن يكون ساريًا.

صورة موثقة من عقد العمل في الخارج.

صورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية او السفارة الأجنبية.

صورة من عقد العمل على السفن الاجنبية وصورة جواز السفر البحري ساري المفعول

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- يقوم مكتب تأمينات مصر للتأمين علي العاملين المصريين بالخارج بفتح اشتراك للعامل وتسجيله علي قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.

- تقوم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها ألكترونيًا بالأرشيف الإلكتروني مادة رقم 12 من قانون 148 لسنة 2019.

و جددت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دعوتها للجاليات المصرية بالخارج، للاستفادة من الأوعية والحزم التأمينية التي تطرحها والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة الهجرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي إطار التوجيهات الرئاسية، للتوعية بحقوق الجاليات المصرية بالخارج، وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية.