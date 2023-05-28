بانتظار إعلان الفائز، إغلاق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

نتائج انتخابات تركيا، أعلنت السلطات التركية إغلاق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية المقامة بين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو.

انطلاق الانتخابات التركية

وقال أحمد ينار، رئيس الهيئة العليا في الانتخابات التركية، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات التركية مرتفع للغاية.

وأضاف:" المواطنون يظهرون نفس الإقبال العالي في الجولة الثانية من التصويت كما في الجولة الأولى، سواء في الخارج أو داخل البلاد".

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وفي تمام الساعة الـ8 من صباح اليوم الأحد، انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات التركية.

نتائج الانتخابات التركية

ويتنافس على على منصب الرئاسة، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، الذان يخوضان سباق الانتخابات التركية.

ونشرت تركيا عدد كبير من قوات الأمن بلغت 600 ألف فرد أمن وقرابة 73 طائرة مروحية في البلاد لتأمين سير العملية الانتخابية.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: عملية الاقتراع تسير، مشيرا الي نشر أكثر من 600 ألف من أفراد الأمن والحماية لتأمين عملية الاقتراع.

وذكر وزير الداخلية التركي أثناء الإدلاء بصوته في مدرسة دوبروكا الثانوية في حي غازي عثمان باشا بإسطنبول، مضيفًا: “اليوم صباح جميل مع نضج ديمقراطي يقارب 60 يومًا، إلى جانب جميع شروط وقواعد الديمقراطية، جومن يوم غد أتمنى أن تختار أمتنا بداية جيدة لمستقبل بلادنا وسلامها”.

وأكد وزير الداخلية التركي أنه تم تعيين 601 ألف و251 فرد لحفظ الأمن حتى اللحظة، وأنه تم إنشاء حاويات لعملية التصويت في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف الوزير التركي: “حاليًا سيدلي 60 مليون و721 ألف و745 ناخبًا محليًا بأصواتهم في تركيا، وسيستمر التصويت في 191 ألفًا و885 صندوقًا للاقتراع. أقيمت صناديق الاقتراع وبدأ التصويت بإجمالي 1158 صندوق اقتراع. وتم إنشاء مناطق حاويات حيثما دعت الحاجة في منطقة الكارثة، وتواصل أمتنا التصويت بسلام وأمن “.

السيرة الذاتية لرجب طيب أردوغان

• ولد 1954 في إسطنبول، وتخرج من كلية علوم الاقتصاد والتجارة بجامعة مرمرة.

• انخرط في حزب "السلامة الوطنية"، ثم عضوا في حزب "الرفاه" ثم "الفضيلة"، وكلها أحزاب أسسها نجم الدين أربكان.

• تولى منصب رئيس حزب "الرفاه" في إسطنبول 1985، ثم رئيسا لبلدية إسطنبول 1994.

• أسس مع عبد الله غول حزب العدالة والتنمية 2001، وفاز بالانتخابات التشريعية 2002 وتولى أردوغان رئاسة الوزراء.

• خطا أردوغان خطوة واسعة عام 2014 بفوزه برئاسة البلاد بالانتخاب المباشر، وكرر الفوز في 2018.

السيرة الذاتية لكمال كليجدار أوغلو

•رئيس حزب الشعب الجمهوري، ويعتبر نفسه وريث فكر مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

• وُلد 1948 في ولاية تونغلي، وتخرج من أكاديمية أنقرة للدراسات الاقتصادية والتجارية.

• في 2002 انضم لحزب الشعب الجمهوري، وفاز بعضوية البرلمان، وفي 2010 انتخبته الهيئة العامة للحزب رئيسا له.

• شارك في تأسيس تحالف "الأمة" المكون من 6 أحزاب معارضة لخوض انتخابات 2023.

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