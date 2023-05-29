اليوم، مجلس النواب يستعرض 31 اقتراحا مقدما من الأعضاء، تعرف عليها

تشهد الجلسة العامة لـمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، استعراض تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من أعضاء مجلس النواب.

وشملت قائمة الاقتراحات، الطلبات التالية:

العضو علاء سليمان، بشأن تركيب ماكينة صراف آلى خاصة بمكتب بريد قرية بهيج – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

2. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية دمرو – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.

3. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تسكين أصحاب الأراضى التابعة لجمعية فوه لاستصلاح الأراضى بمحافظة كفر الشيخ.

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اقتراحات مقدمة من أعضاء مجلس النواب

4. العضو هانى مصطفى خضر، بشأن توسعة مكتب بريد قرية زوير – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

5. العضو أحمد الشريف، بشأن استثناء الإنشاءات الخاصة بمكاتب البريد من اشتراطات البناء الجديدة باعتبارها منشآت ذات طابع خدمى.

6. العضو مجدى سيف، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لقرية كفر الشهاوى خاطر – بمركز كفر شكر – محافظة القليوبية.

7. العضو علاء سليمان، بشأن توصيل الغاز الطبيعى بمنطقة البترول غرب السكة الحديد بقرية درنكة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

8. العضو مصطفى بدران، بشأن البدء فى توصيل الغاز الطبيعى لقرى مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

9. العضو أبانوب عزت، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة داير الناحية بحى الساحل من أمام حديقة الجرن حتى نهاية السور الخلفى لمدرسة أحمد عرابى – محافظة القاهرة.

اقتراحات برغبات مقدمة من أعضاء مجلس النواب

10. العضوة شيرين عبد العزيز، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لبعض قرى مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.

11. العضو على البدرى الملاوي، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمدينة البصيلية مركز إدفو – محافظة أسوان.

12. العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء سور سلك بمدرسة نجوع مازن شرق- مركز دار السلام- محافظة سوهاج.

13. العضو أحمد العوضى، بشأن إنشاء عدد (2) مدرسة مصر المتميزة، وعدد (2) مدرسة دولية حكومية على مساحة تسعة آلاف متر مربع بمزرعة مدرسة الزراعة الثانوية بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

14. العضوة زينب السلايمى، بشأن فتح فصول للمكفوفين بإحدى مدارس إدارة إسنا التعليمية – مركز إسنا – محافظة الأقصر.

15. العضو محمد بهجت الصن، بشأن سرعة إصدار قرار إنشاء مدرسة تكنولوجية لصناعة السكر بمركز أرمنت – محافظة الأقصر.

16. العضو هانى مصطفى خضر، بشأن صيانة المدرسة الابتدائى لمجمع السادات قرية سلكا – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

17. العضو الحسينى عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالغنايم قبلى مركز الغنايم – محافظة أسيوط.

18. العضو عصام محمد ياسين، بشأن توفير عدد (4) أجهزة تنفس صناعى بقسم الحضانات بمستشفى أشمون العام – محافظة المنوفية.

19. العضوة سلمى مراد، بشأن إنشاء مصعد كهربائى لخدمة مجمع العيادات الشاملة للتأمين الصحى بمدينة قويسنا – محافظة المنوفية.

20. العضو رزق جالى نصرالله، بشأن إنشاء مستشفى القلب بمحافظة مطروح.

21. العضو إبراهيم عويس، بشأن إنشاء كوبرى علوى على الطريق الزراعى من أمام مدخل قرية سنديون – مركز قليوب – محافظة القليوبية.

22. العضو أشرف أمين عبد العليم، بشأن عمل سلالم كهربائية لكبارى المشاه بميدان المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

23. العضو أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء مجمع زراعى متكامل وتطوير فرع البنك الزراعى المصرى بقرية المقاطعة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

24. العضو محمد نجيب خالد، بشأن إنشاء سور حول مقابر وجبانة مدينة الجمالية وليسا الجمالية – محافظة الدقهلية.

25. العضو سامى سليم، بشأن تطوير ورفع كفاءة كوبرى العبل الملاحى بالمحسمة الجديدة فوق ترعة الإسماعيلية بمركز ومدينة القصاصين – محافظة الإسماعيلية.

26. العضو أحمد يحيى الجحش، بشأن إنشاء مرسى وخط ملاحى نهرى (تاكسى نهرى) ابتداءً من نقطة (مدينة زفتى – تحت الكوبرى الفرنسى) محافظة الغربية إلى نقطة وصول مدينة بنها محافظة القليوبية.

27. العضو عادل عامر، بشأن إعادة تطوير محطة السكة الحديد القديمة بالقناطر الخيرية وإعادة استثمارها – محافظة القليوبية.

28. العضو عمر وطني، بشأن إنشاء نفق مشاة بمزلقان أبو خليفة بدائرة الشرابية – محافظة القاهرة.

29. العضو عماد عبد التواب الدرجلى، بشأن إنشاء كوبرى سيارات أعلى مزلقان السكة الحديد بمدخل قرية المرازيق – مركز ومدينة البدرشين - محافظة الجيزة.



اقتراحات مقدمة من أعضاء مجلس النواب

30. العضو عثمان المنتصر عبد الرحمن، بشأن تطوير مزلقان قرية البرجاية – بمركز المنيا – محافظة المنيا.

31. العضو عبد الحكيم مسعود، بشأن إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان مدخل طريق سليمان متولى (الدائرى الكورنيش) من أمام مديرية الأمن مارًا بترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد إلى أول الطريق الدائرى الكورنيش – محافظة بنى سويف.

