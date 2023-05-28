أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة سوهاج، وذلك بحضور اللواء أشرف فارس مدير الأكاديمية، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

ويهدف البروتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومي المصري، كذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين فى الموضوعات المرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية.