الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج

أكاديمية ناصر العسكرية،
أكاديمية ناصر العسكرية، فيتو

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة سوهاج، وذلك بحضور اللواء أشرف فارس مدير الأكاديمية، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

 

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات. 

 

ويهدف البروتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومي المصري، كذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين فى الموضوعات المرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية.

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أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس جامعة سوهاج الأمن القومى المصرى اكاديمية ناصر العسكرية

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