الأحد 28 مايو 2023
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خارج الحدود

الصومال تحدد موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية

انتخابات الصومال،
انتخابات الصومال، فيتو

أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الأحد أن البلاد ستنتخب الرئيس ومسئولين آخرين عبر الاقتراع المباشر بدءًا من العام المقبل ، منهية بذلك نظام التصويت غير المباشر في الدولة التي تشهد صراعات واشتباكات قبلية منذ 3 عقود.

 

ونظرًا إلى انعدام الأمن على نطاق واسع، كان انتخاب الرئيس يجري في السنوات الماضية عبر تصويت النواب، في حين ينتخب زعماء القبائل والأعيان أعضاء البرلمان الاتحادي والمجالس الإقليمية.

 

انتخابات الصومال

وكان من المقرر في البداية أن تنتقل البلاد إلى نظام الاقتراع العام في عام 2020، لكن الخلافات بين السياسيين واستمرار انعدام الأمن في عموم البلاد أجبر الحكومة على الإبقاء على نظام الاقتراع غير المباشر.

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ووفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، سيكون العمل بداية من العام المقبل بنظام الانتخابات الفردية، وبالتصويت المباشر كل 5 سنوات. وسيجري إلغاء منصب رئيس الوزراء.

 

إلغاء منصب رئيس الوزراء في الصومال

وأضاف البيان أنه سيكون تعديل الهيكل الحكومي للدولة و«إلغاء منصب رئيس الوزراء ووضع نظام رئاسي يتم فيه انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع المباشر من الشعب على بطاقة واحدة».

 

وجاء القرار بعد اجتماع استمر 4 أيام في العاصمة مقديشو برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود.

 

وأوضح البيان أنه جرى الاتفاق على إنشاء حزبين سياسيين.

 

وذكر البيان أن انتخابات المقاطعات والأقاليم الاتحادية على مستوى الصومال، وهي أول انتخابات تتم وفقًا للنظام الجديد، ستجرى في يونيو من العام المقبل، في حين سيجرى التصويت لانتخاب رؤساء الحكومات الإقليمية في نوفمبر 2024.

 

وانتخب النواب الرئيس محمود لولاية مدتها 5 سنوات في مايو من العام الماضي.

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