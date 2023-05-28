الأحد 28 مايو 2023
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اقتصاد

بنك الاستثمار العربي يفتتح فروعا جديدة

افتتاح فرع بنك الاستثمار
افتتاح فرع بنك الاستثمار العربي، فيتو

افتتح بنك الاستثمار العربي  aiBANK أحدث فرعيه في مدينة نصر والهرم.

 وحضر الافتتاح كل من  طارق قابيل - رئيس مجلس الإدارة، وتامر سيف الدين - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ومحمد عبد الخبير - رئيس القطاع المالي بـ إي اف جي القابضة  وعضوا بمجلس إدارة البنك،و هشام عبد العال - نائب الرئيس التنفيذي للرقابة والدعم، وعمرو جمالي – نائب الرئيس التنفيذى للأعمال وإيمان بدر – رئيس مجموعة أول التجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة وو شريف صادق - مدير عام قطاع الفروع وإيمان إسماعيل – رئيس قطاع أول الشئون الهندسية والادارية والمشتريات، ولفيف من قيادات ورؤساء القطاعات بالبنك.

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و أشار سيف الدين الى أن الافتتاح يأتي في إطار خطة aiBANK التوسعية والانتشار الجغرافي وتحقيق استراتيجية الشمول المالي للبنك وتعزيز تواجده في السوق المصرفي المصري وزيادة شبكة فروعه في محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد بما يتواءم مع خطته الهادفة لتحقيق أفضل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات.

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