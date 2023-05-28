لقطات الشاشة للتطبيقات المحمية بهواتف أندرويد ليست مستحيلة، تعرف على الطريقة

يعتقد الكثير من مستخدمي هواتف نظام أندرويد أنه لايمكنهم أخذ لقطات شاشة لبعض الصور والتطبيقات المحمية وأنها لا تقبل التحميل أو أخذ لقطة شاشة أو تظهر صورة سوداء لها بسبب قيام بعض مطوري التطبيقات بهذا الأمر من أجل حماية البيانات والمعلومات وخصوصية المستخدمين وخاصة في التطبيقات البنكية وصفحات كلمات السر وتبويب المتصفح الخفي في كروم إذا كان الهاتف أحدث من أندرويد 6.0 مارشميللو بجانب صور تليجرام ذاتية التدمير كما أن فيسبوك يوفر خاصية لزيادة الخصوصية لبعض المستخدمين تتمثل وضع إطار الحماية على الصورة الشخصية، حيث يمكن لأي شخص أخذ لقطات شاشة للبروفايل بسهولة.

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تطبيقات هواتف أندرويد

ورغم أن تلك التقييدات هدفها التأمين في هواتف أندرويد لكن البعض من المستخدمين يرغب في بعض الأحيان من أخذ لقطة شاشة أو تحميل لأحد تلك البرامج ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة أخذ لقطة شاشة من تلك التطبيقات المحمية.

- في البداية يتم فتح التطبيق المحمي المراد التقاط لقطة شاشة له ثم تشغيل مساعد جوجل على الهاتف، وعند فتح التطبيق المحمي والضغط مع الاستمرار على مفتاح الصفحة الرئيسية أسفل الشاشة بعد ذلك يتم نطق أو كتابة التقاط لقطة شاشة حيث سيقوم مساعد جوجل تلقائيًّا بالتقاط لقطة الشاشة المعروضة بعد ذلك يتم فتح مساعد جوجل مرة أخرى وسوف يظهر خيار ماذا يظهر على شاشتي يتم الضغط عليه وسيقوم مساعد جوجل بتحليل المحتوى على شاشتك.

المشاركة مع التطبيقات المختلفة

- أما إذا تم تلقي رسالة تفيد بعدم وجود شيء على الشاشة، فيجب تجاهلها ثم الضغط على زر مشاركة لقطة الشاشة الآن حيث سيلتقط مساعد جوجل لقطة الشاشة ويسمح بمشاركتها مع تطبيقات مختلفة.

- يجب بعد أخذ لقطة الشاشة، من أجل تعطيل إعداد تحليل الشاشة وإلا سوف يستمر مساعد جوجل تحليل بيانات الشاشة.

وأندرويد هو نظام تشغيل مجاني ومفتوح المصدر مبني على نواة لينكس صُمِّم أساسًا للأجهزة ذات شاشات اللمس كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، طور نظام الأندرويد من قبل التحالف المفتوح للهواتف النقالة الذي تديرهُ شركة جوجل. تستند واجهة مستخدم نظام أندرويد أساسا إلى المعالجة المباشرة، وذلك باستخدام الإيماءات اللمسية التي تتوافق إلى حد كبير مع الحركات الواقعية، مثل النقر، والمسح وضم الأصابع، من أجل التعامل مع الأشياء على لوحة الشاشة، بالإضافة إلى لوحة المفاتيح الافتراضية لإدخال النص.