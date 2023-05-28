58 ألفا و446 طالبا بالدبلومات الفنية أدوا امتحان اللغة الإنجليزية بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة عن انتهاء ثانى أيام الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بالبحيرة حيث 58 ألفا و446 طالبا وطالبة أدوا امتحان اللغة الإنجليزية داخل 168 لجنة بـ 16 إدارة تعليمية وسط حالة من الهدوء والالتزام، واصل اليوم طلاب الدبلومات الفنية بالبحيرة للعام الدراسي 2022 /2023 م امتحاناتهم والتى إنطلقت أمس السبت الموافق 27 مايو.

امتحان اللغة الانجليزية للدبلومات بالبحيرة

وأدى 58 ألفا و446 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية ( صناعى 41 ألفا و616 - زراعى 5923 - تجارى 8429 - مزدوج 2113 - فندقى 365 ) امتحانهم اليوم فى ماده اللغه الانجليزيه داخل 168 لجنة بـ 16 إدارة تعليمية.

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وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الإمتحانات، مع اتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

وصرح ايوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بأنه تم الانتهاء من كافه الاستعدادات اللازمة من تجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وشدد على الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية واستمرار تواصلها اللحظى بالغرف الفرعية بالادارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات اولا بأول

كما شدد على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتكثيف اعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أى طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم والعمل على توفير كافة الأجواء الآمنه لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.

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