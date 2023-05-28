الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الإتصالات وتكنولوجيا
وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ڤيتو

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات للتطوير المؤسسي، والوفد المرافق، بحضور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل الوفد زيارتهم للمحافظة بتفقد مشروعات الربط الإلكتروني للعاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، بالتزامن مع إنتهاء أعمال الإنشاءات استعدادًا لانتقال العاملين بالمديريات للمقر الجديد، كما تفقدوا مبنى البريد الجديد موجها بافتتاح المكتب قبل نهاية يونيو وتجهيز قاعه الاحتفالات الرئيسية بشاشات عرض حديثة.

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وقام الوزير بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل كأحد المحاصيل الاستراتيجية للمحافظة.

 

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وزير الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غادة لبيب نائب وزير الاتصالات

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