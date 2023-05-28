محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات للتطوير المؤسسي، والوفد المرافق، بحضور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
واستهل الوفد زيارتهم للمحافظة بتفقد مشروعات الربط الإلكتروني للعاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، بالتزامن مع إنتهاء أعمال الإنشاءات استعدادًا لانتقال العاملين بالمديريات للمقر الجديد، كما تفقدوا مبنى البريد الجديد موجها بافتتاح المكتب قبل نهاية يونيو وتجهيز قاعه الاحتفالات الرئيسية بشاشات عرض حديثة.
وقام الوزير بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل كأحد المحاصيل الاستراتيجية للمحافظة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.