استقبلت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفد السفارة السويسرية " فاليرى ليشتى مدير مكتب التعاون الدولى ومارك ألكسندر مدير برنامج بقسم تمويل البنية التحتية بوزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، وإيمان رضوان مدير البرامج بالسفارة، ووفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " أ.رانيا هداية الممثل الاقليمى للدول العربية،م. عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية "و د. حامد حجازى المدير الوطنى للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني...

-إعلانات-

فيما وقد تناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وملفات التعاون التى تجرى خلال الفترة الحالية، كما بحثت " المحافظ " آخر المستجدات بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حيّنا "بمنطقة الشعراء، وذلك وفقًا لعدد من الأهداف المتعلقة بالمحاور العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد وكذلك بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، وتضمن اللقاء أيضًا، استعراض كافة التحديات التى تواجه عملية التنفيذ وآلية تذليلها وكذلك نتائج لقاءات فريق المشروع مع ملاك الأراضى لتعريفهم بمراحل المشروع وتفعيل المشاركة المجتمعية بالانشطة التى يتضمنها..

محافظ دمياط تستقبل وفد السفارة السويسرية والأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

هذا وقد رحبت " المحافظ " بالشراكة مع الجانب السويسري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، وذلك لتنفيذ عدد من البرامج والتى تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة..

محافظ دمياط تستقبل نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي وتُسلمان شهادات برنامج تنمية وبناء القدرات التخصصية لعدد ٢٠ متدرب



استقبلت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم، الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي...

حيث تناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ووفد الوزارة، بحث آليات تحقيق التعاون المشترك لتعزيز الجهود المبذولة لدعم خطة التطوير المؤسسى والتحول الرقم بما يساهم فى الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين....

محافظ دمياط تستقبل الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا

وفى هذا السياق، سلمت المحافظ والدكتورة غادة لبيب شهادات برنامج تنمية وبناء القدرات التخصصية لعدد ٢٠ متدرب من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن...

هذا وقد أشادت " محافظ دمياط " بتلك الجهود التى جاءت فى إطار خطة الشراكة بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتحقيق رؤية الدولة المصرية نحو تحسين قدرات الجهاز الإداري مؤكدة أنه تم تنفيذ مجموعة من جهود التطوير المؤسسى الرقمى بالمحافظة؛ ففى مجال رفع كفاءة الأداء الحكومى وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديون عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات تم تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (482) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة، ومن أبرزها برامج (تنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية، التحول الرقمي الأساسي والمتقدم، التحول الرقمي للقيادات التنفيذية والإشرافية، التطوير المؤسسي لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية ومراكز المعلومات، الإدارة الرقمية للمشروعات..).

فيما وقد وجهت " المحافظ " الشكر الى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هذا الدعم الكبير، معربة عن تطلعها الى إطلاق المزيد من الدورات والبرامج التدريبية لتطوير هذه المنظومة..