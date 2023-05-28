الأحد 28 مايو 2023
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اقتصاد

البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.115 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة. 
 

و ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 3199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 4788 نقطة

 

أهمية الاستثمار في البورصة 

من جانب آخر، قال حافظ سليمان خبير أسواق المال: إن مصر أكبر سوق استهلاكي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي سوق مميز لكبار المستثمرين حول العالم علاوة على مشكلات أسواق العالم، حيث وصلت قيم الأصول وأسهم الشركات لقمم تاريخية، بينما الأسهم والأصول المصرية رخيصة بشكل غير مسبوق حرفيًّا.

وأشار إلى البورصة  المصرية وغيرها من أوجه مجالات الاستثمار تحريك عجلة الاقتصاد محليًّا بتوسيع الملكية وحوكمة الشركات، حيث ستجبر السيولة الأجنبية للمسارعة للاستفادة من الحوافز والتسهيلات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وسيجذب الاستثمار الأجنبي قطعًا.

وأضاف حافظ سليمان أنه لا يوجد إقبال على الاقتراض من البنوك فى الوقت الحالي، بينما تتميز البورصة المصرية بالعديد من المزايا من بينها إمكانية تمويل المشروعات من خلال سوق الأسهم، وعن طريق المساهمة فى برنامج الطروحات المنتظرة. 

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تداولات نهاية الأسبوع 

ارتفع معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات   البورصة الخميس الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.105 تريليون جنيه، لتخسر نحو 1.105 مليار جنيه.

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%  عند مستوى 17043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% عند مستوى 3091 نقطة.  

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 3101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34%  عند مستوى 4665 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء  

أخبار البورصة اليوم، وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة. 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4649 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

أخبار البورصة اليوم، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.90 تريليون جنيه.

أخبار البورصة اليوم

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3041 نقطة.  

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3066 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4609 نقاط.

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أخبار البورصة اليوم، فيتو

 

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