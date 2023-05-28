تعليم دمياط: تكليف رحاب البراشي مديرا لإدارة المتابعة وتقويم الأداء

كلف المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، د. رحاب يوسف صادق البراشي "كبير معلمين" والتي تشغل وظيفة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بمديرية التربية والتعليم بدمياط، مديرا لإدارة المتابعة وتقويم الأداء.

يذكر أن "البراشي" تم تعينها سنة ١٩٩٤ وهي الآن علي الدرجة المالية العالية ( التخصصية )حصلت على درجة الماجستير ٢٠١٣ تخصص علم نفس تربوى ودبلومة إدارة الأعمال الحكومية من الجامعة الفرنسية اسليسكا ٢٠١٨ ودرجة الدكتوراه ٢٠٢٠ تخصص علم نفس تربوي.

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وخلال فترة عملها شغلت البراشي، عدة مناصب كان منها..

- عضو متابعة الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بمكتب الوزير بديوان عام الوزارة

- مدير ادارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بدمياط ۲۰۱۷.

- مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بمديرية التربية والتعليم بدمياط حتى تاريخه، بالإضافة إلي كونها مدرب في برنامج تأهيل ورفع كفاءة قادة التعليم الفني تحت اشراف وزارة التعليم الفنى والتدريب بالقاهرة بإشراف مركز التدريب الصناعي ITC وشركة انترتك انترناشيونال ليمتد مصر

كما حصلت "د. رحاب البراشي" علي بعض الدورات التدريبية كان منها

- دورة إعداد كوادر تدريبية لبرنامج تعليم مهارات التفكير " کورت 1 " ٢٠١٤.

- دورة إعداد البرامج الإرشادية بكلية التربية جامعة دمياط ٢٠١٤.

- دورة إعداد مدربين اللامركزية المالية في قطاع التعليم قبل الجامعي بوزارة التربية والتعليم إعداد كوادر مدربين لبرنامج بناء مؤشرات التعليم ٢٠١٥

- برنامج تنمية مهارات التخطيط الاستراتيجي فبراير ۲۰۱۷ مرکز اعداد القيادات التربوية

- دورة استراتيجية الأمن القومي من اكاديمية ناصر العسكرية ٢٠١٨

- اعداد القادة من المجموعة العربية للدراسات ۲۰۱۹

- دورة اختبارات القيادات التربوية ٢٠١٩

غرفة عمليات الدبلومات الفنية بالمديرية

وكيل" تعليم دميـاط " يتابع غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية

طبقًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الإمتحانية للدبلومات الفنية وإزالة أى عقبات تعوق انتظامها.

ولليوم الثاني علي التوالي تابع "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، سير العملية الإمتحانية التحريرية للدبلومات الفنية المختلفة الدور الأول ٢٠٢٣ م من غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور غادة بيضون مدير عام التعليم الفني وأعضاء الغرفة.

وتابع "عبد الرؤوف" وصول الأسئلة إلى اللجان الامتحانية، مؤكدا بتوفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات والتنبيه بعدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية.

ووجه "وكيل الوزارة" بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

واوضح "وكيل الوزارة" أنه يؤدي اليوم طلاب الشعبة الصناعية امتحاني اللغة الإنجليزية والفيزياء وطلاب الشعبة التجارية والفندقية امتحاني اللغة الإنجليزية والسكرتارية وطلاب الشعبة الزراعية امتحاني اللغة الإنجليزية وادارة مشروعات ولم ترصد غرفة العمليات اي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.