الأحد 28 مايو 2023
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اقتصاد

التصديرى للكمياويات: السوق الليبي يحمل الكثير من الفرص التصديرية للمنتجات النهائية المصرية

معرض ليبيا بيلد،
معرض ليبيا بيلد، فيتو

طالب عدد من الشركات المصرية  المشاركة في “معرض ليبيا بيلد  ”خلال الفترة من 22 حتي 25 مايو الجارى بمد فترة تواجدها  فى ليبيا لاستكمال  الاتفاقيات والتعاقدات التي بدأت خلال فترة  المعرض.

قال محمد مجيد المدير التنفيذي للـ مجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة  وممثل الوفد المصري عن المجلس ان المعرض حظي بإقبالا شديدا هذا العام سواء من قبل الشركات العارضة أو الزائرين سواء كانوا  أفراد اوشركات مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد الشركات المصرية المشاركة هذا العام نحو  20 شركة مصرية مقابل ٩ شركات فقط خلال العام الماضي.

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أشار مجيد إلي عدد من اللقاءات المثمرة التي عقدها علي هامش المعرض ومنها لقاء أحد أعضاء  مجلس إدارة اتحاد المصنعين الليبيين والذي بحثا خلاله سبل التعاون بين المجلس والاتحاد، حيث   أبد ي عضو مجلس إدارة اتحاد المصنعين الليبيين ترحيب الاتحاد بالتعاون مع الشركات المصرية العاملة  في قطاع الصناعات  الكيماوية والإنشائية.
وأضاف أنه  بحث ايضا  مع واحدة من كبريات الشركات الليبية امكانية التعاون مع الشركات المصرية لتوفير المنتجات النهائية والمواد الخام في السوق الليبي واعتمادها للعمل بمختلف المشروعات.


أكد مجيد ان اعتماد الجهات الليبية  المنفذة للمشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية لمنتجات الشركات المصرية  من شأنه    زيادة الصادرات المصرية للسوق الليبي مشيرا إلي  السوق الليبي بأنه يحمل الكثير من الفرص التصديرية للمنتجات النهائية المصرية  

 

 السوق الليبي يفضل البضاعة الحاضرة في المخازن 

قال إن السوق الليبي يفضل البضاعة الحاضرة في المخازن وهو ما يتطلب توفير البضائع المصرية  للسوق الليبي مع وجود ممثل لكل شركة مصرية مما  يعزز من فرص تواجد المنتج المصري بالسوق الليبي  ويفتح سبل التعاون مع الجهات المختلفة المنفذة للمشروعات الحالية والمستقبلية 

اضاف مجيد  ان "نتائج المشاركة المصرية   هذا العام أثبتت بالدليل القاطع صحة دراسات المجلس والتي أكدت علي اهمية السوق الليبي وتواجد العديد من الفرص التصديريه للشركات المصرية العاملة في هذا القطاع مشيرا إلي استحواذ السوق الليبي علي نحو   383 مليون دولار من قيمة صادرات القطاع لعام 2022 محققة  نسبة نمو بلغ 38% مقارنة بعام 2021.

 

وكان المعرض قد شهد مشاركة العديد من  القطاعات في قطاع الصناعات الكيماوية مثل   الدهانات بمختلف أنواعها ومواد العزل والمواسير بمختلف أنواعها والزجاج المستخدم في البناء والأسقف المعلقة والإضاءة بمختلف أنواعها والمواد التعدينية مثل كربونات الكالسيوم وغيرها من المنتجات التي تدخل في البناء والكابلات.  مشيرا الى النشاط الواضح للشركات المشاركة مثل  مجموعة شبانة جروب والجزيرة للدهانات وشركة سكيب للدهانات والتي أعلنت عن  انها بصدد لقاء  عدد من العملاء من خلال وكيلهم بالسوق الليبي 

 

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