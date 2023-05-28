الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

محمد صلاح: هذا اللاعب يشبه فيرمينو وأنصحه دائما

محمد صلاح وفيرمينو،
محمد صلاح وفيرمينو، فيتو

أشاد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب وهداف ليفربول، بقدرات أحد زملائه في صفوف الريدز خلال الموسم الحالي.

محمد صلاح يشبه جاكبو بفيرمينو 

وقال محمد صلاح، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "جاكبو نوعا ما يشبه فيرمينو.. يحب أن يتراجع إلى الخلف وأحيانا يلعب في مركز 8 (لاعب الوسط المتقدم)".

وأضاف صلاح: "إنه يعرف كيف يلعب كرة القدم.. هذا أمر مؤكد، لست قلقا إذا لم يزر الشباك، طالما الفريق يفوز فإن جاكبو سيسجل الأهداف على أي حال".

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وتابع: "أتحدث مع جاكبو دائما.. إنه شخص ذكي ويريد التعلم.. أقول له دائما لا تستمع لأي انتقادات، فقط العب بأسلوبك.. لا تقلق بشأن ما يقوله الناس، لأن ربما لن تسجل كثيرا في بعض الأحيان، لذلك فإن هذه نصيحتي لك".

وختم: "أقول له فقط العب كرة القدم بأسلوبك واسترخي واستمتع بدورك في الفريق".

رد كلوب على رحيل محمد صلاح

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن طلب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، الرحيل عن الفريق الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

 وأكد يورجن كلوب في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على "تويتر": "محمد صلاح يحب التواجد هنا في ليفربول بالتأكيد".

وأضاف: "إذا جاء أحد اللاعبين إليّ وقال لم نتأهل لدوري الأبطال، يجب أن أغادر فإنني سأقوده بنفسي إلى نادٍ آخر.. هذا ليس الوضع مع صلاح على الإطلاق".

ويرتبط النجم الدولي المصري محمد بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، وقد سجل 19 هدفا مع الريدز حتى الآن في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغم معاناة فريقه بشكل لم يكن معهودًا في المواسم الأخيرة.

محمد صلاح، فيتو 

رقم تاريخي لمحمد صلاح وفيرمينو 

وسجل هدف ليفربول في شباك أستون فيلا، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي خاض آخر مبارياته بقميص الريدز، على ملعب آنفيلد، قبل رحيله هذا الصيف.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن تمريرة المصري محمد صلاح الحاسمة إلى فيرمينو، تحمل الرقم 25 في المساهمات المشتركة بين الثنائي في البريميرليج.

وأوضحت أن صلاح قدم 12 تمريرة حاسمة لفيرمينو، خلال مشاركتهما معًا في مباريات الدوري الإنجليزي، مقابل 13 تمريرة من المهاجم البرازيلي للفرعون المصري.

وأشارت "أوبتا" إلى أن الثنائي هو أكثر من ساهم في أهداف مشتركة لبعضهما البعض بقيمص ليفربول في تاريخ البريميرليج.

انتهت مباراة ليفربول وأستون فيلا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج. 

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محمد صلاح ليفربول فيرمينو جاكبو كلوب

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