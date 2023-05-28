الفريق محمد زكي يلتقي قادة القوات المسلحة ويكرم الفائزين ببطولة الدرع العام للرماية الدولية

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعدد من قادة القوات المسلحة بقاعدة المشير طنطاوى العسكرية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة بما يمكنها من الوفاء بمسئولياتها الوطنية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

تضمن اللقاء عرض تقديمى لعدد من قادة القوات المسلحة تناول أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها.

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القوات المسحلة

وألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهارى والبدني للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ماضية فى التطوير والتحديث بمختلف الأفرع الرئيسية والأسلحة التخصصية للوفاء بالمهام المكلفين بها فى حماية الوطن وصون مقدساته، موصيًا بأهمية زيادة مستوى الوعى لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعدة، كما إستعرض الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها الوطنية لدعم جهود التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

بطولة الدرع العام للرماية الدولية

وعقب اللقاء شهد القائد العام للقوات المسلحة ختام فاعليات بطولة الدرع العام للرماية الدولية على مستوى القوات المسلحة وقام بتكريم الأوائل من الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والقوات الخاصة، كما قام بتفقد معرضًا للنظم الإشارية المتطورة باستخدام الأقمار الصناعية والتى تمثل نقلة كبيرة فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر الفاعليات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.