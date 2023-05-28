رئيس الأولمبية: نفتح ملف التجنيس مع الاتحادات الدولية

أوضح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن مشكلة تجنيس اللاعبين تعتبر من أهم الملفات التي تعاني منها معظم الدول في الرياضة خاصة أن هناك بعض اللوائح الخاصة ببعض الاتحادات الدولية تسمح بالتجنيس للاعبين بإجراءات سهلة.

تصريحات هشام حطب

وقال المهندس هشام حطب، اللجنة الأولمبية المصرية فتحت هذا الملف من أجل إعداد دراسة شامله ومراجعة جميع اللوائح الدولية الخاصة بالاتحادات الدولية في جميع الرياضات من أجل تحديد المقترحات وعرضها على الاتحادات الدولية المختلفة وعلى اللجنة الأولمبية الدولية من أجل السيطرة على هذه الظاهرة الدولية خلال الفترة القادمة.

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وأشار المهندس هشام حطب، واقعة أحمد بغدودة لاعب المصارعة أمام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وهناك متابعة واتصال مع مجلس إدارة اتحاد المصارعة المصرية من أجل دراسة الموقف كاملا واتخاذ الاجراءات المناسبة وأيضا دراسة كافة الأمور وبالتأكيد هدف جميع المتواجدين في المنظومة الرياضة المصرية هو الحفاظ على اللاعبين وتوفير الإمكانيات المناسبة له من أجل الإستقرار والتركيز في التدريبات والمنافسات فقط للحفاظ على الطفرة الرياضة التي تحققت خلال السنوات الحالية بفضل التعاون التام بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بفضل دعم ومساندة الدولة المصرية في الفترة الحالية وهو الدعم الغير محدود بفضل رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمام غير محدود كان نتيجته الانجازات التي تتحقق في الفترة الحالية ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وشدد المهندس هشام حطب، توفير الدعم في توقيته ووفقا لاحتياجات الاتحادات الرياضية وفقا للخططت التي تم وضعها من أهم الملفات التي تنهي أزمات الاتحادات وتساعد في دعم اللاعبين وتنفيذ البرامج الخاصة بهم للحفاظ على ما تم الوصول له من نجاحات خلال الفترة الحالية.

إحالة مجلس المصارعة للنيابة

وقرر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة بشأن مسئولية الاتحاد والظروف التي أدت إلى هروب اللاعب بهذا الشكل.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر بعثة منتخب المصارعة في تونس، خلال المشاركة في فعاليات البطولة الأفريقية.

وأوضح «صبحي» أن هذه الظاهرة كانت موجودة بنسب أكبر سابقًا ولكنها قلت كثيرًا، وفق منهج مدروس وتوعية تامة للاعبين مع توفير عقود رعاية الأبطال.

ووجه وزير الرياضة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ومساندة كل الرياضيين المصريين ودعمه الدائم للرياضة المصرية وتحفيز الأبطال الدائم، وهو ما لا يحدث في دول أخرى كثيرًا، مشيرًا إلى أن دعم الرئيس ساهم في زيادة عدد الأبطال، وحدوث طفرة كبيرة في الإنجازات قاريًّا وعالميًّا.

وقال «صبحي» مخاطبًا الأبطال الرياضيين: أنتم مقدرون وبرامج الرعاية لكم تسير بشكل محترف وعلمي ومستدام، ورسالتي لكل لاعبينا الأبطال على المستوى الأفريقي والدولي والأولمبي «نحن معكم جميعًا».

ورحب وزير الرياضة بكل مؤسسة أو قطاع خاص تشارك فى الرعاية أو المسئولية المجتمعية للرياضيين.

أول رد من رئيس اتحاد المصارعة

أعرب اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة عن تعجبه الشديد من الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الجارية عن تحويل مجلس إدارة اتحاد المصارعة للنيابة العامة في واقعة هروب أحمد بغدودة من بعثة المنتخب التي شاركت في بطولة أفريقيا في تونس والسفر إلى دولة فرنسا.

وقال اللواء عصام نوار، إحالة مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة للنيابة العامة غير مقبول لأن الاتحاد لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون حتى يتم تحويلنا كمتهمين في واقعة هروب لاعب تكررت عدة مرات في رياضات أخرى، ولم يحدث مثل هذا الإجراء، وما أريد معرفته ما هي الجريمة التي سنعاقب عليها أو تمت إحالتنا للنيابة بها والمسؤولية الرياضية تقع على من هنا.

وأضاف رئيس اتحاد المصارعة اللواء عصام نوار، بعثة مصر التي شاركت في بطولة أفريقيا الأخيرة في تونس تكونت من 52 لاعبًا ولاعبة نجحنا في تحقيق 68 ميدالية متنوعة بينهم 44 ذهبية و18 فضة و6 برونزيات والمصارعة المصرية تتطور في النتائج في السنوات الأخيرة ولدينا نجاحات وإنجازات كبيرة.

وأشار اللواء عصام نوار، التحويل للنيابة يكون في المخالفات المالية أو في حال وجود تقصير مادي تسبب في فساد ولكن واقعة هروب لاعب ليس لاتحاد المصارعة ذنب فيها أمر مستجد وسنتقدم للنيابة بكل ما هو مطلوب في حينه.

وشدد اللواء عصام نوار، التصريحات التي صدرت من قبل والد اللاعب بأنه كان يستحق له مبلغ 18 ألف جنيه وحصل منهم على 3 آلاف فقط وتم خصم الباقي بدون سبب، وهنا يجب أن أوضح أن ناديه السابق مركز شباب بيلا الذي انتقل منه للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي له مستحقات ورسوم انتقال بقيمة انتقال اللاعب بناء على الاتفاق المسبق في انتقال اللاعب وبناء عليه تم خصم المبلغ منه 13 ألف وستمائة جنيه على أن يستردها اللاعب عقب قيام المشروع القومي للموهبة بسداد المبلغ المستحق والذي قام الاتحاد المصري للمصارعة بطلبه منهم بمستند رسمي إلى جانب الضرائب المستحقة ومنح اللاعب باقي المبلغ بمستندات رسمية مثبتة.

وختم اللواء عصام نوار تصريحه، هروب اللاعبين والتجنيس بدول أخرى أزمة دولية تعاني منها العديد من الدول وهذا الملف مسئولية وزارة الشباب والرياضة والمنظومة الرياضية تعمل على التصدي لهذه الظاهرة في ظل لوائح بعض الاتحادات الدولية التي تسمح بذلك بسهولة ونجحنا في التصدي لهذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بقوة في ظل اهتمام الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين ومنحهم اهتمامًا كبيرًا كان أثره النتائج المميزة التي تتحقق في الفترة الحالية ولكن قرار الإحالة للنيابة العامة أمر استغرب له.