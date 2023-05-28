النيابة تأمر بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 مصابين في حادث الصف

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن 4 أشخاص أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الصحراوى بـ منطقة الصف ، كما أمرت بتفريغ الكاميرات وسماع أقوال شهود العيان في الحادث.

حادث طريق الصحراوي بالصف

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى نطاق الصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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حادث طريق الصحراوي بالصف اليوم

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة الصف، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الاسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالاسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف الأسبق، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من اماكنتهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح إنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

حصيلة حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسبما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

- بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 ألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.