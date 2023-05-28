الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

ضبط 32 طن قمح بهدف الاحتكار بمركزي المنيا وبني مزار

قمح،فيتو
قمح،فيتو

تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح، وذلك في إطار تطبيق قرار السيد وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.
 

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ضبط 32 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار بمركزي المنيا وبني مزار

وفى ذات السياق، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه تم ضبط سيارة محملة ب12 طن قمح على طريق مصر أسوان الزراعي وتم توريدها لصومعة الشيخ فضل، وسيارة أخرى ربع نقل حمولتها 2 طن من القمح وعدم توريدها بغرض بيعها، وتم توجيه السيارة إلى صوامع قرية القيس وتوريد القمح واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بالمنيا 
 

وفي مركز المنيا، صرح اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس المركز، أنه تم ضبط سيارتين محملتين بمحصول القمح بهدف الاحتكار، حيث تم إيقاف السيارتين وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبين أنها محملة بمحصول القمح بسعة 18 طنا ببنى أحمد الغربية بدون تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمه إلى مجمع مطاحن سلندرات المنيا التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى.
 

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