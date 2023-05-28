الاتحاد البرازيلي يكثف المفاوضات مع أنشيلوتي.. ومورينيو وجيسوس في الصورة

أكد الصحفي الإسباني ماريو كورتيجانا، في تقرير له عبر صحيفة "ذا أتلتيك"، أن مسئولي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ما زالوا يأملون في إقناع كارلو أنشيلوتي بقيادة السيليساو في المرحلة المقبلة، بعد رحيل تيتي، عقب نهاية بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويرتبط أنشيلوتي مع نادي ريال مدريد بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2024، وأكد في تصريحات سابقة له استمراره مدربا للميرنجي الموسم المقبل.

أنشيلوتي الهدف الأول لمنتخب البرازيل

وقال التقرير إن أنشيلوتي ما زال الهدف الأول لمنتخب البرازيل لهذا المنصب على الرغم من تصريحات المدرب الإيطالي بأنه سعيد في ريال مدريد.

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وأضاف: "رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريجيز، كان قد حدد مايو موعدًا نهائيًا لاتخاذ قرار بشأن المدرب التالي، لكنه من المقرر أن يمدد ذلك الموعد على أمل إقناع أنشيلوتي".

ترشيح مدربين آخرين

وتابع التقرير: "تم ترشيح أسماء أخرى مثل جوزيه مورينيو، مدرب روما، وخورخي جيسوس، مدرب فنربخشه التركي، وفرناندو دينيز، مدرب فلومينينسي، وأبيل فيريرا، مدرب بالميراس، لكن أنشيلوتي لا يزال يمثل الأولوية للاتحاد البرازيلي".

البرازيل تواجه غينيا والكاميرون وديا

وستواجه البرازيل منتخبي غينيا ثم الكاميرون في يونيو مع رامون مينيزيس، الذي يقود منتخب البرازيل تحت 20 عامًا في مونديال الأرجنتين، والذي من المقرر أن يتولى تدريب الفريقين مثلما حدث في مواجهة المغرب بشهر مارس الماضي.

وكان رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي، قد قال في تصريحات سابقة له: "يحظى أنشيلوتي باحترام جميع اللاعبين. ليس فقط رونالدو نازاريو أو فينيسيوس جونيور، وإنما كل من لعب تحت قيادته، أحبه حقيقة لأمانته في طريقة عمله وعمله المتواصل. إنه غني عن التعريف. إنه مدرب بارع حقق الكثير من الإنجازات ونأمل أن يحقق المزيد".

كارلو أنشيلوتي، فيتو

أنشيلوتي يخسر الليجا ودوري أبطال أوروبا

وكان ريال مدريد خسر لقب الدوري الإسباني هذا الموسم لصالح غريمه برشلونة، كما ودّع دوري أبطال أوروبا بعد التعرض لهزيمة ثقيلة (1-5) أمام مانشستر سيتي في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وكشف فابريزيو رومانو الخبير بسوق الانتقالات، عن رغبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد في بقاء اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر الفريق، الذي لم يشارك كثيرا الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وعبر انشيلوتي عن رغبته في بقاء ميندي بالموسم المقبل، وترك الأمر لثلاثي الفريق الذي ستنتهي عقودهم الشهر المقبل وهم ( ناتشو، سيبايوس، أسينسيو)، حيث قال: الآن هم خارج العقد أصبح كل شيء بأيديهم وهم في الوقت الحالي يتناقشون مع إدارة النادي في الأمور الخاصة بالعقد الجديد.