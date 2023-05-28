الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

أمطار خفيفة على عدة مناطق بالإسكندرية (صور)

تقلبات جوية بالإسكندرية،
تقلبات جوية بالإسكندرية، فيتو

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار  والتقلبات  في الأحوال الجوية منذ مساء أمس، وهو ما أدي الي تساقط أمطار خفيفة بعدة مناطق وسط المدينة وغربها خاصة العجمي والعامرية. 

انخفاض درجات الحرارة 

وأدى تساقط الأمطار الصيفية إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شعر به مواطني الثغر، وسط رفع حالة الطواريء من جانب محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية. 

 رفع الرايات الحمراء على الشواطئ 

وفى إطار حرص محافظة الإسكندرية علي حماية رواد الشواطئ من الغرق بناء على عدم استقرار الأحوال الجوية وإرتفاع الأمواج؛ أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته برفع درجة الاستعداد بالشواطيء وإتخاذ كافة التدابير على الشواطئ خلال فترات إرتفاع الأمواج بالبحر، للحفاظ على سلامة المصطافين.

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وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، أوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شواطئ الإسكندرية رفعت الرايات الحمراء تحذيرًا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر. وتم التشديد على رفع درجة الاستعداد لدي عمال أبراج المراقبة وتكثيف تواجد المنقذين والغطاسين. والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة.

وأكد عبد الرازق على مستأجري شواطئ العجمي لإتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة نظرًا لإرتفاع الأمواج، والتشديد علي منع المواطنين من التوغل داخل مياه البحر والتواجد بالمناطق الآمنة فقط للاستحمام.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة رواد الشواطىء المفتوحة الإلتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

 

رياح وأتربة 

وكانت قد شهدت، محافظة الإسكندرية مساء أمس رياحا متوسطة الشدة مصحوبة بأتربة خفيفة بعد يوم حار جدا ومشمس، ولكن مع دخول الليل تغيرت حالة الطقس وهبت الرياح.

 

كما أدت تلك الرياح إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شعر معها أهالي المدينة ببروده خفيفة، خاصة على كورنيش المدينة والمناطق القريبة من البحر.

 

وكانت شوارع القاهرة والجيزة شهدت نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، منذ قليل، وذلك بعد أن شهدت غالبية المحافظات نشاطا لهذه الرياح.
 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة وأجواء مغبرة على أغلب الأنحاء.

 

مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية  وشمال الوجه البحري، تكون رعدية على جنوب ووسط الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

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