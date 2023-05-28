إصابة 10 اشخاص في انقلاب سيارة بالمنوفية، تعرف على الأسماء

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة إثر إنقلاب سيارة ربع نقل تحمل أشخاص من محافظة الجيزة، وذلك علي الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية.



وتلقي اللواء حازم سامي مدير امن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز الباجور يفيد بإنقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية ونقل عدد 10 مصابين لمستشفي الباجور التخصصي لتلقي الاسعافات الاولية.

وحصلت جريدة "فيتو" علي أسماء مصابي الحادث وهم

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رحاب نافع خليفة 18عامًا، وأحمد عيد 18 سنه ومحمد ناصر 20 سنه، وآيه عيد 20سنه، ومنه محمد 15 سنه، وشيماء أحمد 15 سنه، وأسماء عبدالواحد16 سنه، وريهام ياسر 17 سنه، ورباب ياسر 19 سنه، نهلة عزت 38 سنه، وجميعهم من قرية بني سلامه التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.