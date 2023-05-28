حملة تفتيشية لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية

قامت إدارة التفتيش البيئى والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة والشرقية وبالاشتراك مع إدارة التموين بمركز بلبيس بتنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الصناعية بمركز بلبيس وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الأمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، وأسفرت الحملة على ضبط خمس منشآت وتم تحرير جنح لهذه المنشآت.

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مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالشرقية

أكد الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية انه شن حملة تفتيشية بالشرقية وأن المخالفات التى رصدتها الحملة في المنشآت التى تم التفتيش عليها تتمثل في عدم وجود سجل مخلفات خطرة وعدم وجود سجل بيئى وعدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للإشتراطات البيئيه وعدم فصل المخلفات الخطره عن المخلفات الصلبه وعدم وجود غرفه للمخلفات الصلبه وانتهاء رخصة تداول المخلفات الخطره وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة، وتحرر ضدهم محضر جنحة لمصنع لتعبئة المنظفات الصناعية رقم (9088) جنح بلبيس لسنة 2023 ومحضر جنحة لمصنع إنتاج البلاستيك رقم (9089) جنح بلبيس لسنة 2023وكذا محضر جنحة لمصنع انتاج الأدوات المنزلية رقم (9090) جنح بلبيس لسنة 2023 وجنحه لمصنع مواد كيميائية رقم (9091) جنح بلبيس لسنة 2023جنحة لمصنع خلط وتعبئة المطهرات والمذيبات الكيميائية رقم (9092)جنح بلبيس لسنة 2023.

الدكتور محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخازن ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية وبيئية من الجهات المختصة، وكذلك التأكد من التخلص الآمن من النفايات الخطرة وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

مخالفات رصدها جهاز شؤون البيئة بالشرقية

ومن جانبه أشار الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن المخالفات التى رصدتها الحملة فى وقت سابق في المنشآت التى تم التفتيش عليها تتمثل في (عدم وجود سجل مخالفات خطرة – عدم وجود سجل بيئى – عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للاشتراطات البيئيه - عدم فصل المخلفات الخطره عن المخلفات الصلبه - عدم وجود غرفه للمخلفات الصلبه - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطره ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وتم تحرير محاضر ضدهم وجاءت علي النحو التالي

• تحرير محضر جنحة لمصنع انتاج اعلاف ومركزات رقم (2158) جنح بلبيس لسنة 2023.

• تحرير محضر جنحة لمصنع إنتاج منظفات رقم (2159) جنح بلبيس لسنة 2023.

• تحرير محضر جنحه لمصنع انتاج حلوى رقم (2160) جنح بلبيس لسنة 2023.

• تحرير محضر جنحة لمخزن مخصبات زراعية رقم (2161) جنح بلبيس لسنة 2023.

• تحرير محضر جنحة لمصنع اعلاف حيوانية رقم (2162) جنح بلبيس لسنة 2023.

• تحرير محضر جنحة لمصنع انتاج الكرتون

رقم (2163) جنح بلبيس لسنة 2023.

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