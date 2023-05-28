الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

اتحاد جدة يحقق أرقاما مميزة ويفض الشراكة مع 3 أندية بعد التتويج بالدوري السعودي

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

نجح فريق اتحاد جدة في فض الشراكة مع 3 أندية، بعد تحقيقه لقب الدوري السعودي الثاني في عهد المحترفين، بعد التتويج بنسخة عام 2008-2009.

وحسم الاتحاد لقب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة، مساء أمس السبت، على ملعب المدينة المجمعة، ضمن الجولة 29 (قبل الأخيرة).

اتحاد جدة يفض الشراكة مع 3 أندية ويحقق أرقاما مميزة 

وتجاوز اتحاد جدة أندية الشباب والفتح والأهلي التي حققت دوري وحيد على مستوى المحترفين، وبات الاتحاد ثالث أكثر ناد يحقق لقب المسابقة التي بدأت عام 2008 بعد الهلال (7) والنصر (3).

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وعادل الاتحاد رقم النصر في عدد الدوريات بجميع المسميات، منذ الدوري التصنيفي الذي حققه العالمي في 1974-1975، ب9 ألقاب لكل منهما.

وقبل دوري اليوم، حقق العميد 8 ألقاب، بدأها بالدوري المشترك في 1982، وغاب بعدها 15 عاما، ليحقق الدوري في 1997 بنظام المربع الذهبي.

كما حصد اتحاد جدة ولقب الدوري السعودي بنظام المربع الذهبي 3 مرات متتالية، أعوام 1999-2000-2001، ثم حقق اللقب في 2003 و2007، قبل دوري المحترفين.

اتحاد جدة، فيتو 

 

تصريحات أحمد حجازي نجم الاتحاد

أبدى أحمد حجازي، قائد فريق اتحاد جدة، سعادته الكبيرة بتحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتوج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين رسميا قبل جولة من نهايته، بعد غياب دام 14 عاما، وضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وقال أحمد حجازي في تصريحات لقنوات SSC السعودية الرياضية: "الحمد لله، تعبنا كثيرا وتوجناه بلقب الدوري بعد موسم طويل".

وأضاف: "أشكر الإدارة والجمهور الاتحادي كذلك والمدرب نونو سانتو الذي قام بمجهود كبير وتضحيات زملائي اللاعبين، دخلنا الموسم للمنافسة على جميع البطولات واستطعنا تحقيق هدفنا الرئيسي والأهم بطولة الدوري، وجماهير الاتحاد تستحق أكثر من ذلك".

وتابع المدافع المصري: "كان أمامنا تحد كبير من البداية، وحلمي أنا والإدارة الاتحادية أن نبني فريقا قويا ونحقق البطولات، لأن جمهورنا لا يقبل إلا بالمركز الأول، وحصدنا لقب الدوري، وكان هدفنا الكأس والسوبر أيضا".

وأردف: "أشكر كل المدربين الذي مروا علينا، كاريلي وكوزمين كونترا ونونو سانتو، نعد أن يكون الاتحاد قويا وأفضل بصورة أكبر في الموسم المقبل لتحقيق جميع البطولات".

وختم حجازي: "نسير بشكل تصاعدي ونحن في الطريق الصحيح وبداية مسيرة البطولات بإذن الله، والحمد لله ابني ريان وجه الخير علي". 

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