الأحد 28 مايو 2023
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ثقافة وفنون

الأعلى للثقافة يعتمد نتيجة مسابقة الغناء والعزف على آلة الربابة

المجلس الأعلى للثقافة،
المجلس الأعلى للثقافة، فيتو

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى  عن نتيجة مسابقة "الغناء والعزف على آلة الربابة"، والتي نظمها المجلس من خلال لجنة التراث الثقافي غير المادي؛ وبالتعاون مع لجنة الموسيقى والأوبرا والبالية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢.

الأعلى للثقافة يعلن نتيجة مسابقة (الغناء والعزف على آلة الربابة )

وجاءت المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات المتخصصة التي أعلنها المجلس في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فيما يخص دعم ورعاية الموهوبين والحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.

وجاءت نتيجة المسابقة على النحو التالي:

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أولًا: فرع الغناء بمصاحبة آلة الربابة لمجموعة لا تزيد عن 5 أفراد (من 2- 3 مغنيين ) (آلة الربابة – آلة إيقاع) لعملين غنائيين:

1- الجائزة الأولى وقدرها 8000ج وحصل عليها مجموعة الريس أحمد شاكر إسماعيل حافظ

2- الجائزة الثانية وقدرها 6000ج وحصل عليها مجموعة الريس عزت قرشي مطاوع أحمد

3- الجائزة الثالثة وقدرها 4000ج ؛ وحصل عليها مجموعة الريس هاني محمد أحمد مصطفى

ثانيا: فرع العزف المنفرد على آلة الربابة للكبار من (18 سنة ) لمقطوعتين

1- الجائزة الأولى: وقدرها 7000ج ؛ وحصل عليها: محمود شاكر إسماعيل حافظ.

2- الجائزة الثانية: وقدرها 5000ج ؛ وحصل عليها: الزيناتي عز الدين نصر الدين.

3- الجائزة الثالثة: وقدرها 3000 ج؛ وحصلت عليها: صفاء عبد الله إسماعيل حسن.

ثالثًا: فرع العزف المنفرد على آلة الربابة للبراعم (8- 17 سنة )
- الجائزة الأولى: تم حجبها.

- الجائزة الثانية: وقدرها 3000ج؛ وحصل ليها:محمد سيد خلف الله داخلى علي.

-الجائزة الثالثة: تم حجبها.

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التراث الثقافي غير المادي المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي التنمية المستدامة التراث الثقافي الأعلى للثقافة مجلس الأعلى للثقافة

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