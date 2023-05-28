محافظ قنا يستقبل 70 مواطنا بمكتبه لبحث مطالبهم

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام، صباح اليوم الأحد عدد 70 مواطنا بمكتبهما، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعي، والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، في حضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وقال محافظ قنا، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

-إعلانات-

وأضاف " الداودي" أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية إلى يصدرها مجلس الوزراء.