تعرف على حقيقة اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

نتيجة الشهادة الأعداديية، يتساءل كل أهل الواحات بمحافظة الوادي الجديد، هل سيعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الشهادة الإعدادية بعد أن وصل إلى محافظة الوادى الجديد، صباح اليوم، سؤال ستجيب عنه الساعات القليلة المقبلة.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديدد

تأتي زيارة الوزير فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث من المقرر أن يتفقد الوزير عددا من المدارس والاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات الفنية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد

وكان فى استقبال الوزير لدى وصوله في مستهل الزيارة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وسيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما يرافق الوزير خلال الزيارة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ب الوادي الجديد

ويتضمن برنامج زيارة الدكتور رضا حجازي، تفقد مجمع ٣٠ يونيو الحكومي، وتفقد مبنى مديرية التربية والتعليم بالمجمع، بالإضافة إلى تفقد مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية "نموذج للتعليم الفني" التي تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تفقد المدرسة المصرية اليابانية بالمحافظة، وتفقد مبنى مدرسة الخارجة المتميزة والمتكاملة، كما يتفقد الوزير سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور رضا حجازي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مدرسة "we" للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة.

ويعقد الوزير أيضا، خلال الزيارة، اجتماعا مع مدير المديرية التعليمية، وقيادات المديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.



موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص “فيتو” علي الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الوادي الجديد لإعلان نتيجه الصف الثالث الاعدادي.

وتزايدت أعمال البحث على محركات جوجل حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الوادي الجديد، وتستمر أعمال التصحيح بتعليم الوادي الجديد، لإعلان نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في المحافظة.

وانتهت لجان تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم الوادي الجديد من أعمال التصحيح لكافة المواد.

و أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من التصحيح والاعتماد من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم.



وقال وكيل تعليم الوادي الجديد إن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس من الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية وموقع مديرية التربية والتعليم في الدقهلية

وشدد سيد عبد العزيز، وكيل تعليم الوادي الجديد، على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023



واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

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