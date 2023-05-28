أين تذهب التماثيل والتوابيت المكتشفة بسقارة؟ الأعلى للآثار يجيب

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن البعثة الأثرية المصرية العاملة في الحفريات بمنطقة آثار سقارة تمكنت من الكشف عن عدد كبير من التوابيت الملونة وأدوات الزينة والتماثيل البرونزية خلال عمله بالمنطقة.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن المتحف المصري الكبير حصل على كافة التوابيت الخشبية الملونة التي تم العثور عليها في المنطقة، كما حصل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط على كافة أدوات الزينة المكتشفة بالمنطقة، كما حصل المتحف المصري بالتحرير على كافة التماثيل البرونزية المكتشفة بالمنطقة أيضا.

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الاكتشافات الأثرية الجديدة

واعلنت وزارة السياحة والآثار عن تفاصيل اكتشاف ورشتين تعودان لأواخر عصر الأسرة الـ 30 وبداية العصر البطلمي، بالإضافة إلى الكشف عن مقبرتين من عصري الدولتين القديمة والحديثة، بالإضافة إلى عدد من اللقى الأثرية.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ورشة التحنيط الآدمية التي تم الكشف عنها عبارة عن مبنى مستطيل الشكل من الطوب اللبن مقسم من الداخل إلى عدد من الحجرات تحتوي علي سريرين للتحنيط الآدمي وتتراوح أبعاد السرير حوالي مترين طول ومتر عرض و50 سم ارتفاع، وهو مكون من عدة كتل حجرية مغطى من أعلي بطبقة من الملاط بها ميول ينتهي بميزاب.

ورش التحنيط

وأشار إلى أنه تم الكشف داخل الورشة على عدد كبير من الأواني الفخارية من بينها أواني على شكل إناء الحس منتشرة في جميع الحجرات والتي ربما كان يتم استخدامها في عملية التحنيط. كما تم الكشف عن بعض الأدوات والأواني الطقسية وكمية كبيرة من الكتان ومادة الراتينج الأسود المستخدمة في التحنيط، الأمر الذي يشير إلى أن عمليات التحنيط التي كانت تتم بتلك الورشة لأدميين.

ورشة التحنيط الحيوانية

أما عن ورشة التحنيط الحيوانية فقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنها عبارة عن مبنى مستطيل الشكل مبني من الطوب اللبن يتوسطهما مدخل له أرضية من الحجر الجيري من الداخل مقسمة إلى عدد من الحجرات والصالات، حيث تم الكشف داخلها على عدد كبير من الأواني الفخارية وبعض الدفنات الحيوانية مختلفة الأشكال والأحجام كما عثر على بعض الأدوات الخاصة بالتحنيط الحيواني كالكتان وبعض الأدوات البرونزية.

وتحتوي الورشة على 5 أَسرة من الحجر الجيري، وهي غائرة في الأرضية ومختلفة نسبيا عن تلك الأسرة الموجودة في ورشة التحنيط الآدمية، لافتا إلى أنه خلال دراسة اللقى الأثرية التي تم الكشف عنها داخل هذه الورشة تشير إلى أن الورشة كانت تستخدم على الأرجح في تحنيط الحيوانات المقدسة المرتبطة بالإلهة باستت.