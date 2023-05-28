ويندوز 11، تعرف على كيفية معرفة تاريخ تحديثات البرامج على الحاسب

ويندوز 11، لا يعرف الكثير من مستخدمي نظام مايكروسوفت ويندوز 11 أنه بإمكانهم تفعيل خاصية التحديث التلقائي للبرامج والأنظمة خاصة أن نظام مايكروسوفت ويندوز 11 يحتوي على الكثير من التحديثات الدورية لتحسين أداء النظام أو إصلاح المشاكل الأمنية التي قد تظهر به، ولذلك نقدم خلال السطور التالية بالخطوات طريقة معرفة تاريخ تثبيت التحديث عبر سجل التحديثات الذي يحتفظ به نظام ويندوز 11 وذلك عبر عرض سجل التحديثات في ويندوز 11 عبر لوحة التحكم.

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حاسبات ويندوز 11

- في حاسبات ويندوز يمكن الوصول إلى سجلات التحديث من خلال التوجه إلى قائمة إبدأ ثم اختيار لوحة التحكم أو كتابة لوحة التحكم في مربع شريط البحث، وبعد ذلك اختيار التطبيقات ومن ثم اختيار التطبيقات والوظائف ثم اضغط على عرض التحديثات التي تم تثبيتها في النظام.

- لا تعرض هذه القائمة جميع التواريخ التي تم تثبيت التحديثات فيها، ولكن يمكن عبرها إزالة التحديثات بسهولة ودون الحاجة لإعادة تثبيت النظام.

سجل التحديثات لنظام ويندوز

- وهناك طريقة أخرى تحتاج لتطبيق الإعدادات الجديدة الخاص بالنظام الذي أطلقته مايكروسوفت في ويندوز 11 ويمكن الوصول إلى تطبيق الإعدادات عبر الضغط على زري Ctrl+I أو التوجه إلى الأيقونة الخاصة بها في قائمة ابدأ وبعد ذلك الضغط على اختيار تحديثات النظام الموجود في القائمة في الجهة اليسرى من الشاشة ويمكن بعدها عرض سجل التحديثات عبر الضغط على اختيار سجل التحديثات الموجود أسفل زر إيقاف التحديث وفى حالة الرغبة في إزالة تحديث معين أو العودة لنسخة سابقة من النظام، فإنه يمكن الضغط على أحد الاختيارات الإضافية.

يذكر أن نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز هو نظام تشغيل رسومي، من إنتاج شركة مايكروسوفت حيث كان قد بدأ نظام التشغيل كواجهة رسومية لمايكروسوفت إم إس-دوس عام 1985، في خطوة للاستجابة للاهتمام المتزايد في واجهات المستخدم الرسومية جاء نظام مايكروسوفت ويندوز ليسيطر على سوق الحواسيب الشخصية والمكتبية في العالم حيث بلغت حصه هذا النظام ما يزيد عن 90% من السوق متفوقًا على نظام التشغيل ماك الذي صدر في 1984 ويعد أحدث إصدار من ويندوز هو نظام ويندوز 11، وأحدث نظام للهواتف هو ويندوز فون 11، وأحدث إصدار للخوادم هو مايكروسوفت ويندوز سيرفر 2022.