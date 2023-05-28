وصف الزواج بالنظام الاجتماعي الفاشل، 84 عاما على ميلاد الكوميديان الطيب جورج سيدهم

جورج سيدهم.. ملاك المسرح، الفنان نقي السريرة الذي أحبه الجميع ووصفوه بقديس الفن، اتخذ الفن رسالة فقدم أعمالا خلت من الإيحاءات والعري والابتذال، وهو أحد أفراد فرقة ثلاثى أضواء المسرح، عرف بتلقائيته وقدم كل الأشكال التمثيلية وتميز وأجاد في أداء الأدوار النسائية الساخرة، بالإضافة إلى قدرته على الغناء وأداء الاسكتشات المسرحية ورحل عام 2020 عن 81 عاما.

ولد الفنان جورج سيدهم عام 1939 بمحافظة سوهاج، ودرس بكلية الزراعة وتخرج فيها عام 1961، تربى تربية دينية، وعمل شماسا في الكنيسة، وحفظ الإنجيل والتراتيل عن ظهر قلب، بدأ حياته العملية مديرا لمحطة تربية الجاموس بقرية أبيس بمحافظة البحيرة واستمر يعمل بها ثمانية أشهر فقط، ولأنه يكره البيروقراطية والوظيفة الميري قدم استقالته فورا حين اختاره الفنان محمود السباع ليقدم معه اسكتش دكتور الحقنى المغص جوه بطنى، في مسرحيته " المصيدة " ونال إعجاب الجمهور.

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اسكتش دكتور الحقني كان البداية

رفض جورج سيدهم تقليد أي شخصيات كوميدية حتى في بداياته وكان يقول أنا لا أقلد أحدا حتى لو كان الريحاني، التقى سمير غانم والضيف أحمد ليبدأوا تكوين فرقة ثلاثي أضواء المسرح ويقدم ثلاثتهم نفس الإسكتش الذي قدمه جورج في المصيدة " دكتور الحقني" ، ومن خلال دكتور الحقنى تعرف المخرج التليفزيوني محمد سالم بفرقة الثلاثى وأختارهم لتقديم فوازير رمضان في التليفزيون عام 1964 وأطلق عليهم فرقة ثلاثى اضواء المسرح وبدأت انطلاقتهم الفنية في المسرح فقدموا مسرحيات: طبيخ الملايكة، حواديت، الراجل اللى جوز مراته.

جورج سيدهم في أحد أفلامه

من أشهر الأعمال التي شارك فيها جورج مسرحية المتزوجون مع صديقه سمير غانم والفنانة شيرين، والتي حققت نجاحا كبيرا عند عرضها ولا تزال من الأعمال المسرحية الناجحة حتى يومنا هذا، كما أنه كان ناجحا أيضا في أفلام البحث عن فضيحة ومدرسة المشاغبين المأخوذة عن المسرحية الشهيرة التي تحمل الاسم ذاته وغيرها من الأعمال الفنية.

رحيل الضيف وحل الفرقة

إلا أنه في عام 1970 رحل أحد أضلاع الفرقة الضيف أحمد، واستمرت الفرقة استمرت بنفس الاسم لفترة ليست طويلة وقدمت أعمالا منها: إنت اللي قتلت عليوة، موسيقى في الحي الشرقي، جوليو ورومييت، وفندق الثلاث ورقات، ثم انفصل جورج سيدهم وسمير فنيا واتجه كل منهما للعمل بعيدا عن الآخر لكن احتفظ جورج باسم فرقة ثلاثى أضواء المسرح وقدم وحده عدة مسرحيات منها: لو انت فار انا قطة، درويش يتألق فرحا، جواز مع الاشتراك في الأرباح، كلام خواجات وكانت آخر أعمال جورج سيدهم على المسرح مسرحية " نشنت ياناصح " عام 1995.

مسرحية المتزوجون

ثم كان آخر ظهور فني للفنان جورج سيدهم منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات الدعائية، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي ‏مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده ‏خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.‎

ظل جورج سيدهم لسنوات طويلة، معلنًا رفضه الزواج، مؤكدًا أن الزواج نظام اجتماعي فاشل، إلى أن التقى بزوجته الدكتورة الصيدلانية ليندا مكرم، وهو في سن الخمسين من عمره، وقرر الارتباط بها ووقفت الزوجة المحبة بجانبه وساندته في مرضه الذي امتد أكثر من عشرين عاما، حتى آخر أيامه.

ملاك البسمة السمين

وصفه الكاتب محمود السعدني بملاك البسمة البدين وقال جورج سيدهم هو الولد السمين المتختخ الذى يحمل في قلبه البراءة والطيبة، فهو الممثل بحق، صاحب الموهبة النادرة وهو نوع نادر من الممثلين، ونموذج لصنف جديد جيد قدم أكثر من شخصية فى الفوازير منها الهزء وترقيص الحواجب وهز البطن،وعينة لطراز عظيم خليط من شارلز لوتون وعبد الغنى قمر وصلاح منصور، وهو يستطيع أن يتجه بموهبته وبمفرده إلى أي مجال آخر غير الكوميديا لو صادفه مخرج فاهم ورواية جيدة، فهو صاحب عبقرية تؤدي أي دور بسهولة على طريقة السهل الممتنع.

جلطة حتى الرحيل

أصيب جورج سيدهم الذى رسم الابتسامة على الوجوه سنوات طويلة بالجلطة وابتعد عن جمهوره بسبب صدمة نفسية نتيجة حصول شقيقه أمير الذى كان يعمل وكيل أعماله على كل مايملك وهاجر إلى أمريكا، ولازم الفراش زمنا طويلا حتى جاء الرحيل منذ ثلاث سنوات .