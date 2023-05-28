الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

ضبط 39 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا

حملة تموينية،فيتو
حملة تموينية،فيتو

في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، 11 مخالفة خلال المرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على المعروضات وضمان سلامة الغذاء.

من جانبه، أوضح اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مدينة المنيا، انه تم تحرير 11 مخالفة للحوم ودواجن تزن 39 كيلو جرام، حيث تنوعت المخالفات ما بين (لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية، لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عدم وجود شهادات صحية).

وأكد "بدوي" علي استمرار الجهود في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المنافذ، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
 

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