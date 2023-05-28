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محافظات

أسعار السكر في المنيا اليوم الأحد 28-5-2023

السكر
السكر

أسعار السكر، واصل سعر السكر استقراره في السوق المحلي في محافظة المنيا اليوم، حيث سجل سعر كيلو السكر نحو 20 جنيهًا  إلى 22 جنيهًا للمستهلك.

سعر السكر في المنيا

سجل سعر طن السكر الأبيض نحو 17800 جنيه.

سجل سعر طن الجلوكوز نحو 18500 جنيه.

سجل سعر طن النشا الغذائي نحو 19000 جنيه.

شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية تحذر من تعطيش سلعة "السكر"

وحذرت شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، من حالة تعطيش لسلعة السكر، تقوم بها شركات التعبئة والمنتجين، تمهيدا لرفع الأسعار، وفقا لتصريحات حازم المنوفي، رئيس الشعبة.

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وقال المنوفي، إن الشركات المصنعة للسكر أصبحت تضخ كميات قليلة من السلعة في الأسواق، كما بدأت في رفع سعر الجملة بواقع 100 إلى 150 جنيها في الطن.

وأضاف المنوفي، أن هذه الشركات تبرر الزيادة في أسعار السكر، بارتفاع قيمة صرف الدولار أمام الجنيه، ورغم استقرار سعر صرف الدولار في البنوك خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن سعر السكر في الأسواق العالمية يشهد أيضًا استقرارًا منذ فترة عند مستوى 600 دولار للطن.

وشدد المنوفي، على أن السكر يعد من السلع الاستراتيجية، ويجب عدم المساس به، مطالبا الحكومة بتعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع التلاعب في أسعار هذه السلعة الاستراتيجية الهامة، خاصة وأنها تدخل في العديد من الصناعات الغذائية، الأمر الذي قد يتسبب في رفع منتجات الحلوى والمربي والبسكويت والعصائر وما شابهها.

وتزرع مصر نحو 320 ألف فدان من قصب السكر سنويًا، في حين تزرع نحو 650 ألف فدان من بنجر السكر، هذه المساحات يكفي إنتاجها تغطية نحو 90% من احتياجاتها السنوية من السكر بواقع 2.9 مليون طن تقريبًا، في حين لا تزال بحاجة إلى استيراد نحو 800 ألف طن في المتوسط لتغطية استهلاكها، وفق للبيانات الرسمية.

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