الأحد 28 مايو 2023
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منوعات

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

أمريكا، فيتو
أمريكا، فيتو

برّأت ولاية أمريكية اثني عشر شخصًا أدينوا بـالسحر قبل نحو 400 عام خلال الحقبة الاستعمارية في أمريكا.

وقد أُعدم أحد عشر شخصًا منهم شنقًا بعد محاكمات بتهمة السحر في ولاية كونيتيكت (شمال شرق) في منتصف القرن السابع عشر، فيما أعفي أحدهم من هذه العقوبة.

"خطأ قضائي"

وأقر المسؤولون في ولاية كونيتيكت قرارًا بهذا الاتجاه هذا الأسبوع يبرّئ هؤلاء الأشخاص الذين تم إعدامهم، وهم تسع نساء ورجلان، واصفين ما حصل بأنه "خطأ قضائي".

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ورحبت جمعية "سي تي ويتش ترايل إكزونيريشن بروجكت" التي تضم أحفادًا لهؤلاء المدانين بتهمة السحر قبل قرون، في بيان بتصويت المسؤولين في كونيتيكت، بعدما قادوا حملة لصالح إعادة حقوق الأشخاص المعنيين بعد وفاتهم.

أول عملية شنق بتهمة السحر

ويأتي قرار ولاية كونيتيكت عشية الذكرى السنوية الـ376 لأول عملية شنق بتهمة السحر في نيو إنجلاند.

وكان مئات الأشخاص، معظمهم من النساء، اتُهموا بالسحر في نيو إنجلاند في القرن السابع عشر، ولا سيما خلال المحاكمات الشهيرة في سالم بولاية ماساتشوستس، بين 1692 و1693، والتي طغت عليها مشاعر الخوف والمعتقدات الخرافية.

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