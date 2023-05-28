الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

170 عاما على اكتشافه، الأسبرين دواء معجزة يخفض معدل الوفيات ولكنه قاتل في هذه الحالات

الأسبيرين، فيتو
الأسبيرين، فيتو

ما هو “الأسبرين”، حمض أسيتيل الساليسيليك؟ ما هي الحالات التي يكون فيها ضروريا ومفيدا، وفي أي الحالات يمكن أن يضر الجسم؟
يشير الطبيب الروسي الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، في معرض إجابته على هذه الأسئلة في برنامج تلفزيوني، إلى أنه في عام 2023 تمر الذكرى الـ 170 لاكتشاف حمض أسيتيل الساليسيليك- الأسبيرين.

 

عمليات الالتهابات

ووفقا له، يعتقد أن الأسبرين يؤثر في عمليات الالتهابات في الجسم ويخفض درجة الحرارة ويرقق الدم، ويجب وصفه لجميع المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية. وهذا الحمض موجود حتى في مربى العليق الأحمر، لذلك يصفه الطب الشعبي لتخفيض الحرارة. 

-إعلانات-

خفض معدل الوفيات

كما أن هذا الحمض يخفض معدل الوفيات بسبب أنواع معينة من السرطان، وهو علاج جيد للخمار، مع أنه لا يؤثر بشكل مباشر في عملية استقلاب الإيثانول ولا يرتبط بإزالة السموم من الجسم، بل يساعد على التخلص من الأعراض غير السارة وتحسين حالة الشخص بصورة عامة.

ويقول: "الدواء الآخر هو الباراسيتامول الذي يخفض درجة الحرارة أفضل، إلا أنه مع الكحول يمكن أن يقتل الكبد على الفور".

موانع عديدة لاستخدام هذا الدواء

ويؤكد مياسنيكوف أنه في الواقع هناك موانع عديدة لاستخدام هذا الدواء المعجزة يجب أخذها بالاعتبار.. يمكن تناول الأسبرين فقط بناء على وصفة طبية، ولا ينصح بأي حال من الأحوال بتناوله ذاتيا دون وصف الطبيب بسبب الموانع.
ووفقا له، يمكن أن يؤدي تناول الأسبيرين غير المنضبط إلى حدوث نزيف دموي ويقول: "يعاني أربعة أشخاص من 10000 شخص يتناولون الأسبرين من نزيف حاد ومعدل الوفيات 50 بالمئة".

عواقب مميتة

ويضيف: يمنع الأطفال الذين عمرهم دون 14 عاما من تناول الأسبرين، لأنه قد يسبب عواقب مميتة.. كما لا ينصح بوصفه للحوامل إلا في حالات خاصة وبجرعات صغيرة.
ويؤكد مياسنيكوف أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الأسبرين مفيد للأشخاص الذين أصيبوا باحتشاء عضلة القلب، الجلطة الدماغية، أو يعانون من تصلب الشرايين، أو تضيق الأوعية والذبحة الصدرية.

تحذيرات من تناول أقراص ياسمين لمنع الحمل مع الأسبرين والبروفين

نصائح مهمة من هيئة الدواء عند استخدام الأسبرين

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمض أسيتيل الساليسيليك الأسبيرين الأسبرين مربى العليق الأحمر السرطان الطب الشعبي الباراسيتامول احتشاء عضلة القلب الجلطة الدماغية تصلب الشرايين الذبحة الصدرية

مواد متعلقة

الأسبرين بعد الأربعين، هل يحمي من الجلطات؟

نصائح مهمة من هيئة الدواء عند استخدام الأسبرين

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

جمال شعبان يحذر النساء من الحموضة وألم الكتف: تنذر بأمر خطير

نجل ماجد الكدواني يحتفل بزفافه للمرة الثانية على حمام السباحة (صور)

لا تمس المواطن البسيط، هيئات الأحزاب بالبرلمان توافق على الرسوم والضرائب الجديدة

موعد إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التركية

البيئة تحذر فئات محددة من الخروج اليوم وتكشف موعد تحسن جودة الهواء

مصدر بالأهلي يكشف موقف علي لطفي من اللحاق بنهائي أفريقيا أمام الوداد

كيف ترشح أردوغان للمرة الثالثة على التوالي رغم معارضة الدستور التركي؟

Advertisements

منوعات

المزيد

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

ذعر في إسرائيل، والسبب "صرصار"

مرصد "جيمس ويب" يسجل اكتشاف وحوش نجمية من الكون المبكر

توقف قطارات السكك الحديدية في ألمانيا بسبب سيدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 28-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

قائمة الفائزين في مهرجان كان السينمائي الدولي 76 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ركوب سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بتخطي الأزمات وسداد الديون

الإفتاء توضح حكم الشرع في قبول الهدية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية