170 عاما على اكتشافه، الأسبرين دواء معجزة يخفض معدل الوفيات ولكنه قاتل في هذه الحالات

ما هو “الأسبرين”، حمض أسيتيل الساليسيليك؟ ما هي الحالات التي يكون فيها ضروريا ومفيدا، وفي أي الحالات يمكن أن يضر الجسم؟

يشير الطبيب الروسي الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، في معرض إجابته على هذه الأسئلة في برنامج تلفزيوني، إلى أنه في عام 2023 تمر الذكرى الـ 170 لاكتشاف حمض أسيتيل الساليسيليك- الأسبيرين.

عمليات الالتهابات

ووفقا له، يعتقد أن الأسبرين يؤثر في عمليات الالتهابات في الجسم ويخفض درجة الحرارة ويرقق الدم، ويجب وصفه لجميع المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية. وهذا الحمض موجود حتى في مربى العليق الأحمر، لذلك يصفه الطب الشعبي لتخفيض الحرارة.

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خفض معدل الوفيات

كما أن هذا الحمض يخفض معدل الوفيات بسبب أنواع معينة من السرطان، وهو علاج جيد للخمار، مع أنه لا يؤثر بشكل مباشر في عملية استقلاب الإيثانول ولا يرتبط بإزالة السموم من الجسم، بل يساعد على التخلص من الأعراض غير السارة وتحسين حالة الشخص بصورة عامة.

ويقول: "الدواء الآخر هو الباراسيتامول الذي يخفض درجة الحرارة أفضل، إلا أنه مع الكحول يمكن أن يقتل الكبد على الفور".

موانع عديدة لاستخدام هذا الدواء

ويؤكد مياسنيكوف أنه في الواقع هناك موانع عديدة لاستخدام هذا الدواء المعجزة يجب أخذها بالاعتبار.. يمكن تناول الأسبرين فقط بناء على وصفة طبية، ولا ينصح بأي حال من الأحوال بتناوله ذاتيا دون وصف الطبيب بسبب الموانع.

ووفقا له، يمكن أن يؤدي تناول الأسبيرين غير المنضبط إلى حدوث نزيف دموي ويقول: "يعاني أربعة أشخاص من 10000 شخص يتناولون الأسبرين من نزيف حاد ومعدل الوفيات 50 بالمئة".

عواقب مميتة

ويضيف: يمنع الأطفال الذين عمرهم دون 14 عاما من تناول الأسبرين، لأنه قد يسبب عواقب مميتة.. كما لا ينصح بوصفه للحوامل إلا في حالات خاصة وبجرعات صغيرة.

ويؤكد مياسنيكوف أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الأسبرين مفيد للأشخاص الذين أصيبوا باحتشاء عضلة القلب، الجلطة الدماغية، أو يعانون من تصلب الشرايين، أو تضيق الأوعية والذبحة الصدرية.

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