عمرو مصطفى: سأتبرع بتعويضات بيع ألحاني لأغاني المهرجانات بدون علمي لـ"تحيا مصر"

أكد الملحن عمرو مصطفى، أن حقوق ألحانه تم تحويلها إلى مهرجانات دون علمه وسيحصل على حقوقه من هذه الألحان ويتبرع بها لصندوق تحيا مصر، قائلا: "المغنيين بتوع المهرجانات بياخدوا ألحاني يغنوها في مهرجاناتهم ومش بيكتبوا عليها اسمي".

الملحن عمرو مصطفى

وطالب عمرو مصطفى فى تصريحات تليفزيونية بتعويض مادي عن بيع ألحانه لأغاني المهرجانات بدون علمه وسيتبرع بها لصندوق تحيا مصر، مؤكدا أن مصر تتعرض لحروب ثقافية.

وعن خلافه مع المنتج محسن جابر، رد قائلا: "أنا ليا حقوق وقلت أبدأ بالخير، وتاريخي اللي فات خلاص عليه العوض ومفتحتش بقي إنما هتحاربوني وأنا ببدأ مشروعي الجديد وكمان ده تراث تعالوا بقى نفتح الدفاتر القديمة"، مؤكدا أنه ينافس المطربين الكبار ولا أحد يستطيع منافسته من الجيل الحالي.



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