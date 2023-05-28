خطوات لا غنى عنها لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال الإلكتروني

يقع العديد من المستخدمين ضحايا لخطر قراصنة الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، فور استخدام بياناتهم الشخصية عبر الإنترنت، ولذلك نقدم خلال السطور التالية خطوات ضرورية لا غنى عنها لتجنب الوقوع ضحية لهجمات البرمجيات الخبيثة وعمليات الاحتيال.



نصائح لتجنب الاحتيال الإلكتروني

- من أبرز خطوات تجنب قراصنة الإنترنت والاحتيال الإلكتروني استخدام حل VPN لتأمين الاتصال لمشاهدة خدمات البث وحماية البيانات الشخصية.

- كذلك يفيد حلّ VPN في تمكين المستخدم من مشاهدة الأفلام والمسلسلات المفضلة من أي مكان في العالم.

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- يمكن التحقّق من مقدمي خدمة البث في حالة الشكّ بأصالة المحتوى.

- يجب التحقق من صحة موقع الويب قبل إدخال البيانات الشخصية، وذلك عبر التدقيق في تنسيقات عناوين URL وتهجئة أسماء الشركات، مع الحرص على استخدام مواقع الويب الرسمية والموثوق بها لمشاهدة الأفلام أو تنزيلها.

- الانتباه إلى امتدادات الملفات التي يجري تنزيلها، فملفات الفيديو ليس لها امتدادexe أو msi أبدًا.

- الحصول على حلّ أمني متكامل ومجموعة شاملة من أدوات حماية الخصوصية، لحماية بيانات اعتماد الدخول إلى الحسابات وإدارة كلمات المرور وتصفح المحتوى والبحث عنه والوصول إليه باستخدام VPN غير محدود.



بيانات شخصية للضحايا

وكان باحثو أمن المعلومات قد اكتشفوا أن مجرمي الإنترنت ينشرون تروجانات تجمع بيانات شخصية للضحايا، بمعدّل يفوق معدل انتشار البرمجيات الإعلانية غير المرغوب فيها بمقدار الضعفين، وذلك تحت ستار خدمات البث الشهيرة للأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية.

ويصبح المستخدمون عند تنزيل البرمجية الخبيثة التي يظنون بأنها تطبيق البث، عُرضة لخسارة بيانات اعتماد الدخول إلى حساباتهم وبيانات سداد المدفوعات.

ووجد الباحثون أيضًا مخططَ احتيال نادرًا يتمثل في عرض مجرمي الإنترنت على المستخدمين مسح رمز استجابة سريعة للفوز باشتراك سنوي في إحدى خدمات البث، ولكن يجري توجيههم بدلًا من ذلك يعيدون إلى صفحة تصيّد.

مشاكل البرمجيات الخبيثة

وحلّل الخبراء المحاولات المكتشفة للهجوم بالبرمجيات الخبيثة من قراصنة الإنترنت وغير المرغوب فيها التي تحتوي على أسماء منصات البث الأكثر شيوعًا، للحصول على صورة واضحة للمشهد الحالي للتهديدات المرتبطة بخدمات البث.

وقد واجه المستخدمون عند البحث عن مصادر بديلة لتنزيل تطبيق بث أو حلقة من مسلسل ما، أنواعًا مختلفة من البرمجيات الخبيثة، بينها تروجانات وبرمجيات تجسّس ومنافذ خلفية وبرمجيات إعلانية، بسبب تنزيل برمجية من موقع غير معروف، أن يفقد المستخدم بياناته الشخصية وحساباته وأمواله.



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