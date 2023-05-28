الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

أمطار غزيرة في شوارع مرسى مطروح (صور وفيديو)

أمطار غزيرة في مطروح،
أمطار غزيرة في مطروح، فيتو

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، هطول أمطار غزيرة في عدد من أرجاء المدينة، وذلك بعد استقرار الجو في أعقاب موجة الحر الي شهدتها المحافظة خلال الفترة السابقة.

ورصدت عدسة “فيتو” صور وفيديو الأمطار من شوارع مدينة مرسى مطروح، وسط هدوء حركة الشوارع في هذا الوقت.

وفوجئ أهالي مطروح بسقوط الأمطار الغزيرة من قليل وذلك بعد استقرار الأحوال الجوية الأيام الماضية وموجة الحر التي كانت مطروح فيها.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم بالتزامن حيث يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية مائل للدفء على سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

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توقعات حالة الطقس اليوم
كما توقعت أن يسود طقس بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، وجنوب الصعيد.


 

 

 

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).


وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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