الأحد 28 مايو 2023
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ثقافة وفنون

أغنية أنغام الجديدة تقترب من تحقيق 1,5 مليون مشاهدة ( فيديو)

الفنانة أنغام في
الفنانة أنغام في أغنية "سيك انت"، فيتو

حققت أغنية الفنانة أنغام الجديدة، التي تحمل عنوان “سيبك أنت”، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت مشاهدتها على موقع يوتيوب الشهير إلى مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحها قبل أيام قليلة.


أغنية أنغام سيبك أنت 

وأغنية “سيبك أنت” من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان وليد سعد.

وكانت الفنانة أنغام، قد علقت على ظهورها وهي تدخن في أغنيتها الجديدة “سيبك أنت” التي طرحتها منذ أيام على موقع الفيديوهات “يوتيوب” الأمر الذي لفت انتباه الجمهور.  

قالت أنغام: إن أغنية “سيبك أنت” حالة إنسانية شُفتها في ناس كتير، وأنا الحقيقة الكلام اللي كتبه أمير طعيمة مكانش ينفع يتصور إلا بالواقعية دي.

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وعلقت أنغام علي لقب “الهرمونات” الذي أطلقه جمهورها على أغنيتها الشهيرة “ متلخبطة”، وقالت: "بيسموا أغنية متلخبطة أغنية الهرمونات، وهي فعلا متلخبطة خالص".

وكشفت أنغام عن رأيها الصادم في تقنية الذكاء الاصطناعي، وقالت: "فكرة الديو حلوة والأحلام حلوة ولكن تقنية الذكاء الاصطناعي مفيهاش الإحساس البشري ومزعجة، وأتمنى إن تقنية الذكاء الاصطناعي تبقى هوجة وتخلص علشان هتقعدنا في البيت".


أغنية جديدة

وطرحت أنغام مؤخرًا أغنيتها الجديدة “سيبك أنت” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتقول كلماتها: “أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة.. مسجونة في عالم أفكاري.. مش عايشة لكن برضه ما مموتتش.. تقدر كدة يعني تقول إن أنا مش موجودة.. سيبك أنت.. أهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال.. وتكون بتنام مرتاح البال.. لا  ضمير بيأنب ولا  كوابيس تقلـق نومك.. ومفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع.. وف ثانية تبيع وتقوله وداع.. دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك.. بقي ليلي بيشبه لنهاري.. والشمس بتشرق وبتغرب.. والدنيا بتمشي وتتغير وأنا على حالي.. إحساس الوحدة الإجباري.. بقي هو الإيد اللي تطبطب.. بقى ونسى وصاحبي وهو الحاجة الباقية لي.. سيبك أنت”.

 

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