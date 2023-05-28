الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

لبنى ونس لجمهور الإسكندرية: المواهب الشابة المستقبل الحقيقي للسينما، والبطولة ليست في حجم الدور

أحد الأفلام التي
أحد الأفلام التي عرضها نادي سينما أوبرا الإسكندرية، فيتو

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مساء السبت حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

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حيث تم عرض أفلام موعد حياة.. ربيع ممطر.. عزيزتي ورد، حيث ناقشت الأفلام عدة  قضايا هامة داخل المجتمع المصري، وذلك بحضور كل من الفنانة القديرة لبنى ونس، والدكتورة ماجدة الشاذلي رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية والمخرجة مروة الشرقاوى، والمخرج أحمد خليل وأدار الندوة الناقد السينمائي أحمد عسر.

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في بداية الندوة، تحدثت الفنانة لبنى ونس عن حبها وتعلقها بمدينة الإسكندرية، حيث أمضت سنوات دراستها في المرحلة الجامعية، ودرست في كلية الفنون الجميلة بها.. كما تحدثت عن دورها في فيلم “موعد حياة” وأهميته والحالة الإنسانية الجميلة التي تتمتع بها الشخصية، وأن الإنسان هو الذي يقدم إقرار سعادته بنفسه، ولا ينتظرها من الآخرين.


 قضية ختان الإناث

وتحدثت الدكتورة ماجدة الشاذلي عن أهمية التوعية للأسر المصرية، واستعرضت قضية ختان الإناث التي ناقشها فيلم "عزيزتي ورد"، وعن المفاهيم غير الصحيحة لدى بعض الأسر، وخاصة في الريف، وذلك نتيجة الموروثات والمعتقدات الخاطئة.
 وأوضحت أن حملات التوعية من خلال المجلس القومي للمرأة مستمرةو كان لها دور فعال في تقليل النسب أدى إلى انخفاضها بشكل ملحوظ.

وشارك أيضا المخرجان الشابان؛ مروة الشرقاوي وأحمد خليل، متحدثين عن  تجربة كل منهما في صناعة فيلمي ربيع ممطر وعزيزتي ورد، وحصول  الفيلمين على جوائز متعددة من خلال مشاركتهما في العديد من المهرجانات الفنية المحلية والدولية.


تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام

يذكر أنه تم إدراج نادي سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية، خلال الموسم الفنى لعامى 2018/ 2019؛ بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التى تعبر عن الواقع، وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الإقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة، وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.

 

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