الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

استجابة لشكاوى المواطنين، إغلاق سنتر تعليمي بميدان المساحة بالجيزة (صور)

إغلاق سنتر تعليمي
إغلاق سنتر تعليمي في الجيزة، فيتو

شن مسؤولو حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة مرافق الدقي وإدارة الإشغالات، حملة مكبرة، استهدفت إغلاق سنتر تعليمي غير مرخص، وفقا لاستجابة فورية لشكاوى المواطنين، من سنتر تعليمي بدون ترخيص يدار في شقة سكنية بشارع هارون من ميدان المساحة بالدقي. 
 

وعلى الفور، تم إيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات المستخدمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حتى إعادة استخدامه إلى سكني. 
 

كما تم ضبط 19 سيارة مخالفة بالانتظار أعلى الرصيف؛ مما يسبب تلفا للإنترلوك وغرامة فورية للمخالفين.

 
كما تم رفع كافة الإشغالات في خط سير الحملة بشارع المساحة، والسالولي وشارع الدقي، وتم إيداع جميع المضبوطات، والتي بلغت 333 إشغالا في مخازن الحي.
 

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رفع 400 حالة إشغال متنوعة 

كما أسفرت حملة إشغالات بالقطاعين الشمالي والجنوبي عن رفع 400 حالة إشغال متنوعة من شوارع العمد’ وترسا والشيخ ونظمي وحسن محمد وعبد اللطيف عبد الفتاح واستوديو مصر والعروبة وعثمان محرم والكونيسة وعثمان أحمد عثمان ومحمود القط، وذلك بمتابعة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حى الطالبية.

 

حملات إشغالات

شن حي جنوب الجيزة، حملات إشغالات مكبرة برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحى، معتز مسعود نائب رئيس الحي،حسام سرحان رئيس قطاع الأشغال بالحي.. حيث تتوالى الحملات بنطاق الحى يوميا لإحكام السيطرة وعدم عودة الباعة الجائلين بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب.
رفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط.
 كما قام رئيس الحى بمتابعة أعمال تطوير سوق السمك وتنفيذ ورفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط، وتطوير شارع ربيع الجيزى، كما يتم متابعة العمل ليلا ونهارا لرفع كفاءة جميع الشوارع بالحى من إنارة وانترلوك وبلدورة.


إزالة 150 حالة إشغال 

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الطالبية، حملة إشغالات مكبرة، برئاسة أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحسين مستوى النظافة واستمرار الجهود اليومية لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات من نهر الطريق.

 وأسفرت الحملة عن إزالة 150 حالة إشغال متنوعة، وضبط سنتر تعليمي للدروس الخصوصية بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.


 ورفع  مسئولو حي الطالبية بمحافظة الجيزة تراكمات أعلى رصيف وأماكن أكشاك هيئة النظافة سابقا بشارع نادي الطالبية من شارع الهرم، وبشارع كساب من شارع مدرسة نصر الدين على سور مدرسة الشهيد محمد جمال، بالإضافة إلى رفع المخلفات بشارع مدرسة الصنايع من شارع أحمد لطفي السيد وسور كلية التربية الرياضية بشارع فيصل ورفع كفاءة النظافة، وذلك بمتابعة من عبدالله عبدالعظيم رئيس حى العمرانية، وكافة الإدارات المعنية.

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