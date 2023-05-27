الدوري الفرنسي، باريس يتعادل سلبيا أمام ستراسبورج في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، انتهي الشوط الأول بتعادل باريس وستراسبورج سلبيا، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي، والتي تقام علي ملعب ستراسبورج ويحتاج بي اس جي لنقطة وحيدة للتتويج بلقب الدوري الفرنسي للمرة 11 في تاريخه.

أحداث الشوط الأول

تناوب فريق باريس وستراسبورج الاستحواذ في الشوط الأول، وشهد الشوط العديد من الفرص الخطيرة، أخطرها فرصة كيليان مبابي الذي حاول فيها مراوغة حارس ستراسبورج لكن تألق الحارس، وأضاع ميسي فرصة هدف محقق، بعد أن مرت كرته بجوار القائم، وامتلك ستراسبورج الكرة في أوقات كثيرة في الشوط الأول وتصدت عارضة دوناروما لهدف محقق في الدقيقة 40 لصالح ستراسبورج لينتهي الشوط الأول سلبيا.

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وجاء تشكيل باريس سان جيرمان علي النحو التالي:

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمي: دوناروما

خط الدفاع: دانيلو، راموس، بيرنات، باتشوبه

خط الوسط: إيمري، فيراتي، ريناتو، فيتينها

خط الهجوم: ميسي، مبابي

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رقم قياسي جديد ينتظر ميسي

ويمتلك ميسي 16 تمريرة حاسمة في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي، قبل جولتين من النهاية.

وذكرت صحيفة "آس" أن ميسي يبتعد عن الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه آنخيل دي ماريا نجم يوفنتوس الحالي وباريس سان جيرمان سابقا، بتمريرتين حاسمتين فقط.

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ووصل دي ماريا لاعب السيدة العجوز إلى 18 تمريرة حاسمة في موسم 2015-2016 بالقميص الباريسي.

وقدم ميسي 15 تمريرة حاسمة فقط خلال الموسم الماضي، أما أفضل أرقامه في موسم واحد كانت صناعة 22 هدفا مع برشلونة في موسم 2019-2020.

وكان كيليان مبابي نجم باريس، قريبًا من معادلة الرقم القياسي لدي ماريا، في الموسم السابق، بعد أن وصل إلى 17 تمريرة حاسمة.

عرض خرافي من الهلال السعودي لضم ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أخر تطورات مفاوضات مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن العرض المالي المقدم من قبل إدارة نادي الهلال للظفر بخدمات ميسي في الصيف القادم، حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة الزعيم سوف تقدم مبلغ "300 مليون يورو" كقيمة سنوية للاعب في عقده مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة إلى أن هناك إمكانية أيضًا لزيادة القمية المالية للاعب من أجل حسم الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وميسي يمتلك العديد من العروض للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، لكن يبقى عرض الهلال الأبرز، خاصة مع ارتفاع قيمته المادية.

ليونيل ميسي، فيتو

برشلونة يرغب في إعادة ميسي

صرح لابورتا رئيس نادي برشلونة لصحيفة “سبورت” الكتالونية عن رغبته الشديدة في عودة ليو ميسي مرة أخري إلى الفريق وأنه لطالما أراد ذلك مثل جماهير ولاعبي الفريق الكتالوني.

وأكد أن الإدارة لن تدفع أرقاما مجنونة في أي صفقة مهما كانت محاولة من الإدارة جعل الأمور تسير في خطة محكمة تدعي بخطة البقاء وهي ما تسير في الاتجاه الصحيح والسليم.